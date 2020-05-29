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Арнольд Шварценеггер отправился на тренировку с домашним осликом

Шоу-бизнес

Арнольд Шварценеггер показал, как занимается в домашнем спортивном зале вместе со своим питомцем — осликом Лулу.

 
 
 
 
 
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Lulu pumps up.

Публикация от Arnold Schwarzenegger (@schwarzenegger)


72-летний актер на своей странице в Instagram выложил видео, на кадрах которого он сначала качает ноги, затем — плечи, спину, руки и наконец — грудные мышцы.

В это время за ним наблюдает его домашний ослик Лулу. Занимательное видео, которое набрало 3,8 млн просмотров, актер сопроводил веселой песней.

У Арнольда Шварценеггера также есть пони и собака. Актер часто выкладывает с ними видео в Instagram.

Не так давно стало известно, что звезда голливудских блокбастеров может скоро стать дедушкой.

В прошлом году 30-летняя дочь Арнольда Шварценеггера Кэтрин вышла замуж за голливудского актера Криса Пратта.

Журналисты заметили, что девушка пытается прикрыть явно округлившийся живот. Пока супруги не подтвердили, что ждут прибавления в семействе.

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