Арнольд Шварценеггер отправился на тренировку с домашним осликом

Арнольд Шварценеггер показал, как занимается в домашнем спортивном зале вместе со своим питомцем — осликом Лулу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Lulu pumps up. Публикация от Arnold Schwarzenegger (@schwarzenegger) 28 Май 2020 в 12:54 PDT



72-летний актер на своей странице в Instagram выложил видео, на кадрах которого он сначала качает ноги, затем — плечи, спину, руки и наконец — грудные мышцы.

В это время за ним наблюдает его домашний ослик Лулу. Занимательное видео, которое набрало 3,8 млн просмотров, актер сопроводил веселой песней.

У Арнольда Шварценеггера также есть пони и собака. Актер часто выкладывает с ними видео в Instagram.

Не так давно стало известно, что звезда голливудских блокбастеров может скоро стать дедушкой.

В прошлом году 30-летняя дочь Арнольда Шварценеггера Кэтрин вышла замуж за голливудского актера Криса Пратта.

Журналисты заметили, что девушка пытается прикрыть явно округлившийся живот. Пока супруги не подтвердили, что ждут прибавления в семействе.