Желание Иосифа Пригожина и Тарзана "хайпануть на теме коронавируса" (а как иначе назвать их недавние пассажи о голодающих "звездах"?) превратилось во флешмоб богатых и знаменитых.
Каждый считает своим долгом заявить о том, "как же они неправы".
Сегодня вот эстафетную палочку подхватил художник Никас Сафронов, который,оказывается, тоже "не верит в искренность голодающих артистов" и авторитетно заявил, что "никто из них до грани нищеты не дошел":
"сомневаюсь, что они искренне это говорилиЖить на широкую ногу, как до пандемии, теперь невозможно, но и до бедности артистам ещё очень далеко".
Особо художник отметил, что коронавирус его самого полностью лишил доходов, но он продолжает жить нормальной жизнью - сделанные в "хорошие времена" запасы ему это позволяют.
Интересно, кто следующий выскажет свое неодобрение Пригожину с Тарзаном?
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Иначе, чем объяснить стремление юмориста прокомментировать любое важное событие общественно политической жизни страны?
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Каких - читайте в материале на сайте.
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