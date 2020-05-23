Тарзан и Наталья Королева были приглашены на работу в "Ситимобил"

Представитель сервиса заказа такси "Ситимобил" Георгий Лобушкин сообщил на своей страничке в Facebook о том, что в компании сочувствуют Наташе Королевой и Тарзану в их сложной ситуации с финансовым положением, и предлагают работу в такси.

Ранее Тарзан жаловался на отсутствие денежной помощи артистам со стороны государства.