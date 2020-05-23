Представитель сервиса заказа такси "Ситимобил" Георгий Лобушкин сообщил на своей страничке в Facebook о том, что в компании сочувствуют Наташе Королевой и Тарзану в их сложной ситуации с финансовым положением, и предлагают работу в такси.
Ранее Тарзан жаловался на отсутствие денежной помощи артистам со стороны государства.
"Сегодня мы оперативно обсудили с нашими партнерами эту ситуацию и решили помочь в ускоренном режиме подключить Сергея Глушко и Наташу Королеву к Ситимобил", — заявил Лобушкин.
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