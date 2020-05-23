Российские артисты, в особенности молодые, оказались в "чудовищном" положении из-за эпидемии коронавируса в стране.
Об этом сообщил известный продюсер Иосиф Пригожин.
"Даже первая десятка самых популярных и востребованных звезд сегодня практически бедствует, так как все они лишились возможности зарабатывать и практически проедают то, что удалось в свое время скопить", — пояснил продюсер.
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