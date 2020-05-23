Пригожин: артисты находятся в "чудовищном" положении из-за эпидемии

Российские артисты, в особенности молодые, оказались в "чудовищном" положении из-за эпидемии коронавируса в стране.

Об этом сообщил известный продюсер Иосиф Пригожин.