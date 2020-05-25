У писательницы Юлии Шиловой лопнула силиконовая грудь

Автор детективных романов Юлия Шилова рассказала, что чуть не погибла из-за проблем с силиконовой грудью. У писательницы лопнул силиконовый грудной имплант, который она установила ещё в 90-х.

За более чем 20 лет имплант износился и начал причинять женщине боль. Из-за разрыва импланта его содержимое начало просачиваться в ткани. Это чуть не привело к заражению крови.

Избавил писательницу от опасных последствий пластический хирург Георгий Карапетян. Однако он предупредил Шилову, что у неё остается увеличенный риск развития онкологических заболеваний.