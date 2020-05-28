Недавно известный продюсер Иосиф Пригожин пожаловался том, что из-за пандемии коронавируса многие артисты находятся в тяжелом финансовом положении.
Его высказывание уже не первый неделю бурно обсуждаются в СМИ. По словам продюсера запрет на проведение массовых мероприятий сильно ударил по финансовому положению звезд: они не могут выступать, и, следовательно, лишены зароботка.
Многие представители шоу-бизнеса раскритиковали Иосифа Пригожина за такие высказывания. Артисты напомнили продюсеру, что простым гражданам сейчас также очень тяжело, многие люди потеряли работу.
Руководитель Театра кошек Юрий Куклачев так же прокомментировал высказывание Пригожина. Он отметил, что артистам неприлично жаловаться на финансовые проблемы. Кроме того, он обратил внимание на то, что многие представители шоу-бизнеса недобросовестно относятся к своей работе, потому что поют песни под фонограмму. Куклачев считает, что это неправильно, так как музыка и песня должны быть естественными. По мнению дрессировщика кошек, артисты просто привыкли "хапать миллионы". В современном мире многие люди голодают. Куклачев рекомендует артистам "срезать свой жир".
Обращаясь к общественности, Юрий Куклачев попросил не обращать внимание на заявления представителей шоу-бизнеса о финансовых проблемах.
Ранее Иосиф Пригожин ответил на критику Сергея Шнурова стихами.
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