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Источник Правда.Ру

Куклачев раскритиковал Пригожина за слова о "бедствующих" артистах

Экономика

Недавно известный продюсер Иосиф Пригожин пожаловался том, что из-за пандемии коронавируса многие артисты находятся в тяжелом финансовом положении.

Его высказывание уже не первый неделю бурно обсуждаются в СМИ. По словам продюсера запрет на проведение массовых мероприятий сильно ударил по финансовому положению звезд: они не могут выступать, и, следовательно, лишены зароботка.

Но не все согласны в Пригожиным

Многие представители шоу-бизнеса раскритиковали Иосифа Пригожина за такие высказывания. Артисты напомнили продюсеру, что простым гражданам сейчас также очень тяжело, многие люди потеряли работу.

Руководитель Театра кошек Юрий Куклачев так же прокомментировал высказывание Пригожина. Он отметил, что артистам неприлично жаловаться на финансовые проблемы. Кроме того, он обратил внимание на то, что многие представители шоу-бизнеса недобросовестно относятся к своей работе, потому что поют песни под фонограмму. Куклачев считает, что это неправильно, так как музыка и песня должны быть естественными. По мнению дрессировщика кошек, артисты просто привыкли "хапать миллионы". В современном мире многие люди голодают. Куклачев рекомендует артистам "срезать свой жир".

Обращаясь к общественности, Юрий Куклачев попросил не обращать внимание на заявления представителей шоу-бизнеса о финансовых проблемах.

Ранее Иосиф Пригожин ответил на критику Сергея Шнурова стихами.

шоу-бизнес юрий куклачев

Историк рассказал о загадочных находках китайских археологов

Наука

Китайские ученые в ходе раскопок в гробнице, расположенной в провинции Хэнань, обнаружили древний бронзовый кувшин. В гробнице было найдено большое количество ценных предметов, которые говорят о том, что это могила важного чиновника. Возраст гробницы составляет примерно 2000 лет.

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Эксперт: потенциал ИП, которые закрылись, необходимо использовать

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Около 20% индивидуальных предпринимателей России потеряют или уже потеряли свой бизнес из-за кризиса. Потенциал этих людей необходимо использовать.

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Мир

Статс-секретарь МИД ФРГ Мигель Бергер в ходе встречи с российским послом Сергеем Нечаевыми осудил нападение хакеров на бундестаг.

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Эксперт объяснил необходимость развития инновационной энергетики

Экономика

Председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс заявил о том, что для того, чтобы выйти из кризисной ситуации, нужно развивать инновационную энергетику. О перспективах инновационной энергетики рассказал исполнительный вице-президент, профессор РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина Валерий Бессель.

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Юрист: заставить Facebook платить штрафы может только блокировка

Экономика

Компания Facebook оштрафована за непредоставление данных о локализации баз данных пользователей из России на серверах, расположенных в нашей стране. Штраф наложил Роскомнадзор.

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