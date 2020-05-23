Сергей Шнуров написал очередное стихотворение. Оно посвящено недавнему заявлению продюсера Иосифа Пригожина о "чудовищном" состоянии артистов из-за коронавируса.
По словам Пригожина, сейчас бедствуют даже самые высокооплачиваемые знаменитости.
"Сиротинушки вы наши,
Исхудал совсем, поди?
Правду не замажешь ложью,
Ведь артист попал в беду!", - написал Шнуров.
Также певец поинтересовался у продюсера, не начал ли он питаться кашей из ботвы и берестой.
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