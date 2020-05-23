Шнуров посмеялся над словами Пригожина о положении артистов

Сергей Шнуров написал очередное стихотворение. Оно посвящено недавнему заявлению продюсера Иосифа Пригожина о "чудовищном" состоянии артистов из-за коронавируса.

По словам Пригожина, сейчас бедствуют даже самые высокооплачиваемые знаменитости.

"Сиротинушки вы наши,

Исхудал совсем, поди?

Правду не замажешь ложью,

Ведь артист попал в беду!", - написал Шнуров.

Также певец поинтересовался у продюсера, не начал ли он питаться кашей из ботвы и берестой.