Певец Григорий Лепс с иронией воспринял жалобы продюсера Иосифа Пригожина по поводу бедственного положения артистов в условиях пандемии COVID-19.
"Бедные артисты, боже мой, голодают", — сказал певец и добавил, что у него подобных проблем нет.
Музыкант рассказал, что он в настоящее время пишет музыку и занимается вокалом.
Напомним, ранее продюсер Иосиф Пригожин заявил, что сейчас многие популярные артисты не имеют дохода, в связи с чем у них возникают финансовые проблемы. Он заявил, что артисты проедают свои накопления. А его супруга певица Валерия заявила, что малоизвестным музыкантам сейчас на самом деле очень тяжело.
Музыкант Сергей Шнуров призвал россиян помочь продюсеру "кто чем может на еду", чтобы не дать ему умереть от голода. Кроме того, он пообещал выслать Пригожину сосиски из "Пятерочки".
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Лещенко ответил Пригожину на жалобы о бедственном положении артистов.
Российские артисты, в особенности молодые, оказались в "чудовищном" положении из-за эпидемии коронавируса в стране.
Об этом сообщил известный продюсер Иосиф Пригожин.
"Даже первая десятка самых популярных и востребованных звезд сегодня практически бедствует, так как все они лишились возможности зарабатывать и практически проедают то, что удалось в свое время скопить", — пояснил продюсер.
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