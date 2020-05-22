Тарзан возмутился отсутствием финансовой помощи от государства

Российский актер и бодибилдер Сергей Глушко, более известный под псевдонимом Тарзан, возмутился тем, что правительство не помогает звездам так же как пенсионерам.

"В отличие от бабушек и дедушек, которые сидят дома и как получали пенсию, так и получают, мы артисты, ни копейки не имеем", заявил Тарзан.

Известно, что сфера шоу-бизнеса испытывает кризис из-за запрета проведения массовых мероприятий на фоне пандемии.