Российский актер и бодибилдер Сергей Глушко, более известный под псевдонимом Тарзан, возмутился тем, что правительство не помогает звездам так же как пенсионерам.
"В отличие от бабушек и дедушек, которые сидят дома и как получали пенсию, так и получают, мы артисты, ни копейки не имеем", заявил Тарзан.
Известно, что сфера шоу-бизнеса испытывает кризис из-за запрета проведения массовых мероприятий на фоне пандемии.
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