Ольга Бузова показала фанатам пикантные фото

Известная телеведущая и певица Ольга Бузова отметила 8 марта без своего бойфренда, блогера Давида Манукяна. Звезда стала центральной фигурой праздника, который организовали ее друзья.

В подарок Ольга получила золотые подвески, колье, дорогие сумки и другие подарки. Бузова также показала фото, как она выглядит на второй день после вечеринки. На снимке она предстала в одном белом полотенце, завернутом в области груди.

В руках Ольга держала розового медведя. Рядом с ногами певицы стояли вазы с букетами цветов, игрушки и коробки с подарками.