Популярный певец Филипп Киркоров купил балахон, расшитый фресками и каменьями. Цена вещи составила 280 тысяч долларов.
В переводе на рубли выходит внушительная сумма — 19 миллионов рублей. Кроме этого, артист приобрел плащ с вышитыми на нем картинами библейских сюжетов — за семь миллионов рублей.
Как знают все поклонники артиста, Филипп Киркоров — большой модник и любитель пошопиться. В его коллекции только обуви более шести тысяч пар. Многие из них певец никогда в жизни не надевал. Как ранее рассказывал сам исполнитель, покупая одежду, он снимает стресс после изнурительных выступлений.
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