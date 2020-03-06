Киркоров купил наряд за 20 млн рублей

Популярный певец Филипп Киркоров купил балахон, расшитый фресками и каменьями. Цена вещи составила 280 тысяч долларов.

В переводе на рубли выходит внушительная сумма — 19 миллионов рублей. Кроме этого, артист приобрел плащ с вышитыми на нем картинами библейских сюжетов — за семь миллионов рублей.