У Галины Польских случился гипертонический криз

Известная советская и российская актриса вскоре может попасть в больницу. В настоящее время медики решают вопрос о госпитализации артистки из-за плохого состояния ее здоровья. Сейчас актрисе оказывается необходимая медицинская помощь.

Как сообщает СтарХит, у 80-летней Галины Польских сильно повысилось давление. Актрисе была вызвана "Скорая помощь". Не исключено, что медики поместят актрису на лечение в клинику. Поклонники артистки надеются, что в ближайшее время ее здоровье улучшится, и сильно тревожатся о ее состоянии.

Отметим, что это уже не первый случай, когда Польских может оказаться в больнице. В 2018 году ходили слухи, что актрису госпитализировали по причине сильных болей в сердце. Но она сама утверждала, что проходила всего лишь плановое обследование.