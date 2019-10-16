Панин рассказал о своём путешествии в психбольницу

Актер Алексей Панин рассказал подписчикам в социальной сети о своих проблемах после развода с женой Людмилой. Расставание пары произошло пять лет назад. Панин впервые публично раскрыл события, которые произошли после развода.

Актер рассказал, что до сих пор неравнодушен к Людмиле и постоянно следит за её страницами в социальных сетях. Недавно Панин узнал, что сейчас Людмила живет в Лос-Анджелесе и работает визажистом.

"Сейчас страшно вспоминать, как я жил в те годы. Хотя жизнью это трудно назвать. Иногда я открывал глаза и понимал, что лежу под кроватью и вою. Кричу и зову Люсю. В один из таких дней меня отвезли в психушку", - написал Алексей Панин.

Панин прожил с Людмилой Григорьевой с 2013 по 2014 год. Сейчас он воспитывает дочь, которую ему родила Юлия Юдинцева. С мамой своей дочери у актера также не сложились отношения.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Алексей Панин заявлял о желании стать женщиной. Панин лишился мужского достоинства и стал женщиной. Подтверждающее видео появилось в "Инстаграмме" знаменитости. На кадрах можно лицезреть, как он примеряет на себя полупрозрачное золотистое платье, отчаянно пробует дефилировать в туфлях на шпильке. Гример на видео безуспешно пытается придать волосам Панина некое подобие женской прически. Со свойственной актеру бесцеремонностью, он активно жеманничает, принимая фривольные позы.

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