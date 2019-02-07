Скандальный актер Панин рассказал о "немытой России"

Скандально известный российский актер Алексей Панин заявил о своем намерении покинуть Россию.

Об этом он заявил в своем аккаунте в социальной сети Instagram.

Актер выложил фотографию визы Соединенных Штатов Америки. Снимок Алексей Панин сопроводил цитатой из стихотворения русского поэта Михаила Лермонтова "Прощай, немытая Россия".

"Билет в один конец", — добавил Алексей Панин.

Алексей Панин снимался в таких известных фильмах, как "Звезда" и "Жмурки". Также актера можно увидеть в культовом сериале "Солдаты". Но больше всего одиозный актер запомнился своими проблемами с законом и скандальными перфомансами, которые, по сути своей, являются обыкновенным хулиганством и неподобающим поведением.

Например, в 2013 году в одном из кафе курортного города Туапсе Алексей Панин устроил пьяный дебош. В том же году Панин попал в серьезное ДТП и спровоцировал драку с водителем другого автомобиля. Несколькими годами позже в сети Интернет появилось видео прогулки Алексея Панина по улице в женском нижнем белье.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что нападающий сборной России по хоккею с шайбой Николай Кулемин решил получить канадское гражданство. Примечательно, что многим россиянам не понравилась фраза, которую он произнес в суде североамериканской страны: "Мои дети заслуживают жить в свободной стране".

Фото: Википедия

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