Рейтинг раздражающих ведущих возглавили Малахов, Малышева и Соловьев

Издание "Комсомольская правда" провела опрос с целью выяснить, кто из отечественных телеведущих раздражает россиян больше всего.

"Кто из телеведущих раздражает вас больше всего?", — такой вопрос задавали корреспонденты своим читателям.

Первое место антирейтинга звезд российского телевидения занял Андрей Малахов — 12% опрошенных признались, что именно этот ведущий раздражает их больше всех остальных. По словам респондентов, особенно им в нем не нравится его "ужасный" цинизм.

На втором месте антирейтинга оказалась Елена Малышева, а на "почетном" третьем месте — Владимир Соловьев.

Результаты опроса изданию "Комсомольская правда" прокомментировала клинический психолог и психотерапевт Наталья Жолудева. Андрея Малахова, считает эксперт, россияне недолюбливают из-за "налета цинизма", который прочно прилип к ведущему — зрители очень остро реагируют на его малейшую неискренность, особенно явную на фоне чужих страданий, которыми полнится его знаменитая телепередача.

В Елена Малышевой, предполагает Жолудева, россиян больше всего раздражают ее "эпатаж, провокации и назидательность", а во Владимире Соловьеве — его чрезмерное высокомерие.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Бари Алибасов, по версии все той же "Комсомольской правды", заработал на своем "фейковом" отравлении порядка 2-ух миллионов рублей.

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