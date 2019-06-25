Бари Алибасов заработал на "фейковом отравлении" порядка двух миллионов рублей.
Об этом изданию "Комсомольская правда" рассказала экс-директор знаменитого актера Никиты Джигурды Антонина Саврасова.
Специалист отметила, что хорошо знакома с Бари Алибасовым. По ее словам, Алибасов просто "гений пиара". История с его отравлением, уверена Антонина Саврасова, лишь пиар-компания — чрезвычайно удачная, но все же пиар-компания.
Удачная потому, поясняет Саврасова, что Алибасов и его семья заработали на "фейковом отравлении" огромные деньги.
Например, перечисляет она, видео с промыванием желудка сразу после отравления было продано на телевидение за 10 тысяч долларов. За интервью же Андрею Малахову, указывает Саврасова, Алибасову якобы заплатили 300 тысяч рублей, а за появление в студии шоу "Привет, Андрей!" он получил еще 500 тысяч.
Сейчас, не перестает удивляться Антонина Саврасова, готовятся к выходу в эфир еще целый ряд передач, за которые Бари Алибасову положены баснословные гонорары.
Таким образом, резюмирует Саврасова, Алибасов уже заработал порядка двух миллионов рублей. Да и лишний раз, отмечает агент, прорекламировал группу "На-На".
Реклама группе, отметим, пришлась как нельзя кстати — в текущем году именитой поп-группе исполняется 30 лет.
Напомним, что в начале этого лета Алибасов был срочно госпитализирован в одну из клиник столицы — сообщалось, что основатель и продюсер "На-На" случайно выпил жидкость для очистки труб, перепутав ее с соком.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Бари Алибасов вышел из медикаментозной комы.
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