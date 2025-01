Запах страха — Sony раздвигает рамки VR-технологий прорывом в погружении в виртуальную реальность

На выставке CES 2025 компания Sony представила инновационный формат для погружения в игровую реальность.

В специально оборудованной студии игроки смогли взаимодействовать с интерактивным миром игры The Last of Us необычным образом — например, лично обонять запах игровых монстров с помощью специального генератора запаха.

Цель этого подхода — максимально погрузить геймеров в игровой процесс, сделав их частью виртуального пространства. В игре враждебные существа прячутся по углам, пока игрок не осветит их фонариком. Пользователь может либо тихо пройти мимо, избежав опасности, либо атаковать напрямую. Однако нет гарантии, что нападение не последует со спины. Угрозу можно распознать по запаху или звуку, обеспечивая динамическую атмосферу игры.

Комната со спецэффектами является частью эксперимента Sony по поиску новых решений для воздействия на органы чувств геймеров. Как и другие технологические гиганты, Sony столкнулась с проблемой низкого спроса на гарнитуры виртуальной реальности. Это связано с их высокой ценой и недостаточным качеством контента, созданного специально для этих устройств. Поэтому компании игровой индустрии ищут новые способы взаимодействия пользователей с виртуальными вселенными. Хотя пока сложно представить, что возможность почувствовать запах зомби кардинально изменит ситуацию.

Эти инновации открывают новые горизонты в игровой индустрии, стремясь усилить погружение и сделать взаимодействие с игровым миром более реалистичным. Sony продолжает исследовать потенциал новых технологий, стремясь найти оптимальные решения для улучшения игрового опыта.

