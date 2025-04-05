Поставь свой мозг на шпагат: что такое дуатлон и как он влияет на гибкость мышления

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Дуатлон — суперстарт для новичков в мультиспорте. По мнению учёных, такие нагрузки влияют на когнитивные функции лучше, чем монотонные тренировки.

Фото: flickr.com by Jen Keller, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Дуатлон

Журнал Journal of Cognitive Enhancement опубликовал работу, где мультиспортивные атлеты показали лучшие результаты в тестах на переключение задач, чем те, кто занимался одним видом активности. У них активнее работает префронтальная кора.

Дело в том, что когда спортсмен переходит с бега на велосипед мозг мгновенно перестраивает координацию, это задействует другие группы мышц.

Получается, что дуатлон учит мозг "перезагружаться" в условиях стресса, пишет "Чемпионат".

Уточнения

Шпага́т (бечёвка) (нем. Sраgаt, от итал. spaghetto — «тонкая бечёвка», ср. спагетти) — тонкая прочная нить для упаковки, сшивания и тому подобных целей, изготавливаемая скручиванием бумаги, лубяных волокон, химических волокон или нитей, а также их сочетаний.

