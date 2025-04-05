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Плюсы и минусы новой дорожной разметки в Пенсильвании

1:01
Авто

В округе Монтгомери, штат Пенсильвания, решили подойти к проблеме скоростного движения на улицах с креативом.

Дорожная разметка
Фото: commons.wikimedia.org by GilPe, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Дорожная разметка

На улице Grace Lane появились волнистые, змеевидные линии, которые сразу бросаются в глаза водителям. Это часть новой инициативы, направленной на снижение скорости в жилых кварталах.

Жители давно жаловались на то, что машины мчатся слишком быстро — особенно в районе пешеходных переходов и автобусных остановок. Теперь, благодаря визуальному эффекту "извилистой дороги", водители невольно сбрасывают скорость.

Некоторые горожане инициативу поддерживают: улица и правда опасная. Другие — скептически настроены, считая меру странной и неэффективной.

Тем не менее, уже отмечены плюсы: меньше аварий, тише движение, безопаснее улицы. Есть и минусы — затруднена работа тяжёлой техники, неудобства для уборки снега и временное сокращение парковочных мест.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Куратор Игорь Моржаретто
*
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