Плюсы и минусы новой дорожной разметки в Пенсильвании

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В округе Монтгомери, штат Пенсильвания, решили подойти к проблеме скоростного движения на улицах с креативом.

Фото: commons.wikimedia.org by GilPe, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Дорожная разметка

На улице Grace Lane появились волнистые, змеевидные линии, которые сразу бросаются в глаза водителям. Это часть новой инициативы, направленной на снижение скорости в жилых кварталах.

Жители давно жаловались на то, что машины мчатся слишком быстро — особенно в районе пешеходных переходов и автобусных остановок. Теперь, благодаря визуальному эффекту "извилистой дороги", водители невольно сбрасывают скорость.

Некоторые горожане инициативу поддерживают: улица и правда опасная. Другие — скептически настроены, считая меру странной и неэффективной.

Тем не менее, уже отмечены плюсы: меньше аварий, тише движение, безопаснее улицы. Есть и минусы — затруднена работа тяжёлой техники, неудобства для уборки снега и временное сокращение парковочных мест.