Плюсы и минусы новой дорожной разметки в Пенсильвании

В округе Монтгомери, штат Пенсильвания, решили подойти к проблеме скоростного движения на улицах с креативом.
На улице Grace Lane появились волнистые, змеевидные линии, которые сразу бросаются в глаза водителям. Это часть новой инициативы, направленной на снижение скорости в жилых кварталах.
Жители давно жаловались на то, что машины мчатся слишком быстро — особенно в районе пешеходных переходов и автобусных остановок. Теперь, благодаря визуальному эффекту "извилистой дороги", водители невольно сбрасывают скорость.
Некоторые горожане инициативу поддерживают: улица и правда опасная. Другие — скептически настроены, считая меру странной и неэффективной.
Тем не менее, уже отмечены плюсы: меньше аварий, тише движение, безопаснее улицы. Есть и минусы — затруднена работа тяжёлой техники, неудобства для уборки снега и временное сокращение парковочных мест.
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