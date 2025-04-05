Камни не лгут: кто оставил трехпалые отпечатки на берегу

2:02 Your browser does not support the audio element. Наука

На берегу шотландского острова Скай палеонтологи наткнулись на необычную "прогулочную зону", оставленную динозаврами 167 миллионов лет назад. Более 130 следов сохранились в камнях формации Килмалуаг, рядом с Принс-Чарльз-Пойнт — на северо-западном побережье острова.

Фото: freepik.com by topntp26 Пляж

Доисторический пляж и субтропический климат

В юрский период этот район был покрыт лагунами с теплым и мягким песком. Именно по нему прогуливались гиганты, оставляя следы длиной от 25 до 60 см. Со временем они затвердели и превратились в окаменевшие отпечатки — уникальные свидетельства далёкой эры.

Кто здесь прошёлся

Следы принадлежат как минимум двум видам динозавров:

Трехпалые отпечатки оставили двуногие хищники — тероподы, похожие на мегалозавров.

Округлые следы "размером с автомобильную шину" - результат прогулки массивных, длинношеих зауроподов, мирных травоядных великанов.

Некоторые следы тянутся непрерывными цепочками более чем на 12 метров. По мнению ученых, динозавры шли не спеша, возможно, в разное время, и перемещались "лениво и небрежно".

Самое крупное скопление следов

Хотя следы в этом районе находили и раньше, новая находка стала рекордной по количеству и протяженности. Она позволяет заглянуть в поведение древних гигантов в период их активной эволюции.

"Следы в Принс-Чарльз-Пойнт дают захватывающую возможность изучить особенности поведения и распределения в окружающей среде хищных тероподов и травоядных зауроподов в важный период их эволюции", — рассказывает Тони Блейксли.

Как оказалось, доисторические ящеры предпочитали не болотистые отмели, а мелководные лагуны. И судя по количеству отпечатков, это место было довольно популярным — своего рода курорт для динозавров.

Уточнения

Пляж (от фр. plage — отлогий морской берег) — относительно ровная поверхность берега водоёма, образованная его денудацией под действием воды и ветра.

