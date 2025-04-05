Интеграция-2025: в Запорожской области готовят к запуску 10 новых заводов

1:13 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Запорожской области планируют запустить около 10 новых заводов в 2025 году, добавив их к 168 предприятиям, которые уже работают с 2022 года.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Подписание договора

Об этом сообщил исполняющий обязанности министра промышленности и торговли региона Алексей Воробьев на форуме "Интеграция-2025".

Он отметил, что из 278 предприятий на освобожденной территории некоторые не функционируют из-за близости к линии боевых действий. С 2022 года военно-гражданская администрация смогла сохранить или поддержать работу 168 предприятий, передав их в управление временным администраторам.

В Запорожской области в промышленной сфере трудятся 16 тысяч человек, а доходы регионального бюджета от промышленности составляют около 5 миллиардов рублей, что составляет 8% от общего бюджета в 70 миллиардов рублей.

Форум "Интеграция-2025", посвященный развитию регионов Донбасса и Новороссии, проходит в Ростове-на-Дону уже второй раз.

Уточнения

Бюдже́т — финансовый план определённого субъекта (семьи, бизнеса, организации, государства и т. д.), устанавливаемый на определённый период времени, обычно на один год.



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