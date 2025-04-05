Почему окна не блестят, даже если вымыты? 7 ошибок, которые совершают почти все

На первый взгляд, мытьё окон кажется простым делом. Но почему после нескольких часов с тряпкой результат всё ещё далёк от идеала? Всё дело в ошибках, которые совершают даже самые старательные.
Солнечный день кажется идеальным — всё видно, всё блестит. Но именно в такую погоду средство высыхает слишком быстро, оставляя разводы. А ветер ускоряет этот процесс ещё сильнее. Идеальное время — пасмурный день или раннее утро.
Очередность важна:
Так грязь не вернётся туда, где вы уже наводили чистоту.
Для узких уголков рам пригодится щётка с длинной щетиной — достанет даже то, что пропустил пылесос. А для чистки пластика отлично подходит мицеллярная вода или средство для сантехники — убирает пятна от горшков и налёт без следа.
Лучший выбор — безворсовые тряпки или недорогая микрофибра. Они собирают воду и не оставляют следов. Не обязательно брать дорогие бренды — многие бюджетные варианты не уступают по эффективности.
Знакомые с детства круги на стекле работают плохо. Моют — да, но разводы не заметить сложно. Лучше двигать салфеткой по направлению: внутри — вертикально, снаружи — горизонтально. Это поможет сразу понять, где остались пятна.
Если привычное средство подвело, добавьте в бутылку немного нашатырного спирта — 1-2 столовые ложки. Этого достаточно, чтобы вернуть блеск.
Два простых рецепта:
Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.
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