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Почему окна не блестят, даже если вымыты? 7 ошибок, которые совершают почти все

2:36
Недвижимость

На первый взгляд, мытьё окон кажется простым делом. Но почему после нескольких часов с тряпкой результат всё ещё далёк от идеала? Всё дело в ошибках, которые совершают даже самые старательные.

Мытьё окон
Фото: Pexels by Andrea Piacquadio, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Мытьё окон

Мытьё в жару или на ветру

Солнечный день кажется идеальным — всё видно, всё блестит. Но именно в такую погоду средство высыхает слишком быстро, оставляя разводы. А ветер ускоряет этот процесс ещё сильнее. Идеальное время — пасмурный день или раннее утро.

Неправильная последовательность

Очередность важна:

  • Сначала рамы.
  • Потом подоконник.
  • Только после — стекло.

Так грязь не вернётся туда, где вы уже наводили чистоту.

Недоступные щели

Для узких уголков рам пригодится щётка с длинной щетиной — достанет даже то, что пропустил пылесос. А для чистки пластика отлично подходит мицеллярная вода или средство для сантехники — убирает пятна от горшков и налёт без следа.

Обычные салфетки вместо безворсовых

Лучший выбор — безворсовые тряпки или недорогая микрофибра. Они собирают воду и не оставляют следов. Не обязательно брать дорогие бренды — многие бюджетные варианты не уступают по эффективности.

Круговые движения

Знакомые с детства круги на стекле работают плохо. Моют — да, но разводы не заметить сложно. Лучше двигать салфеткой по направлению: внутри — вертикально, снаружи — горизонтально. Это поможет сразу понять, где остались пятна.

Средство перестало работать

Если привычное средство подвело, добавьте в бутылку немного нашатырного спирта — 1-2 столовые ложки. Этого достаточно, чтобы вернуть блеск.

Не используете проверенные растворы

Два простых рецепта:

  • Кондиционер для белья: 1 часть кондиционера на 4 части воды. Окна блестят, вода стекает, разводов нет.
  • Йод: 10-15 капель на воду для финальной протирки. Стёкла станут прозрачными, будто их и нет.

Если после каждой уборки окна всё ещё выглядят тускло — дело не в средствах, а в подходе. Простое изменение времени, правильная последовательность действий и пара нестандартных приёмов делают процесс в разы эффективнее. Помните: чистые окна — это не про усилия, а про умные решения. И пусть теперь каждый взгляд в окно радует вас, а не вызывает желание всё переделать.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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