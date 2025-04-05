Можно ли вернуть в эпоху Николая II? Новый вагон-гостиница на маршруте Москва — Санкт-Петербург удивит богатых!

1:54 Your browser does not support the audio element. Туризм

Было решено опробовать вагон-гостиницу класса люкс на маршруте Москва — Санкт-Петербург.

Фото: commons.wikimedia.org by M Kozlenko, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Купе

Это необходимо для того, чтобы определить, насколько такой вагон необходим пассажирам. На РЖД понимают, что такой вагон может быть востребован малым числом особо состоятельных граждан. Такой вагон будет включён в состав ночного поезда, находящегося в пути более восьми часов, и начнёт курсировать между городами с апреля.

Пробные рейсы будут проходить раз в неделю, из Москвы по пятницам, а из Санкт-Петербурга по воскресеньям.

"Данные дни выбраны неслучайно: по нашей статистике, это самые популярные выездные дни для отправления пассажиров из двух столиц", — сообщили "РГ" в компании "Гранд Сервис Экспресс".

Вагон должен быть выкуплен за 300 тысяч рублей. В вагоне имеется комната с двухспальной кроватью и душевой, также купе-люкс с мягким диваном, который можно разложить в двухспальную кровать. Ещё в вагоне есть обычное четырёхместное купе. Свободное пространство вагона представляет собой гостиную со столом и стульями.

Ездить в вагоне может один пассажир, который оформляет билет на своё имя. Также он имеет право ехать с членами семьи и гостями. В стоимость проезда включено двухразовое питание: завтрак и ужин, и стоимость может быть увеличена в зависимости от числа пассажиров.

Эксперимент должен показать, насколько популярными станут такие аристократические путешествия.

"Много ли у нас таких богатых людей, которые хотели бы ездить как Николай II в персональном вагоне со всеми удобствами?" — задаётся вопросом заведующий московским отделом Института проблем транспорта РАН Владимир Цыганов.

Уточнения

По́езд в современном понятии — сформированный и сцепленный состав, состоящий из группы вагонов, с одним или несколькими действующими локомотивами или моторными вагонами, приводящими его в движение, и имеющий установленные сигналы (звуковые и видимые), которые обозначают его голову и хвост.

