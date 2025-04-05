Найден эффективный способ экономить: как оплатить покупку и не пожалеть

Когда вы в последний раз задумывались, сколько потратили, просто проведя картой по терминалу? Оказывается, именно это "просто" может быть причиной незаметных финансовых потерь.
Исследование, проведённое специалистами Школы бизнеса Аделаидского университета (Австралия), охватило данные более 11 тысяч человек, собранные за 40 лет научных работ. Вывод оказался неожиданно прост: использование карт или других безналичных способов оплаты приводит к тому, что мы тратим больше. И на то есть вполне логичное объяснение.
Всё дело в физическом контакте с деньгами. Когда человек расплачивается наличными, он видит и ощущает, как расстаётся с купюрами. Это создаёт психологический "тормоз" перед тратой. А вот карта или смартфон в руке этого эффекта не дают — и деньги утекают незаметно.
Этот феномен особенно выражен при демонстративных покупках — когда вещь символизирует статус. Например, покупая украшение, человек с наличкой чаще выбирает более дешёвый вариант или дольше колеблется. Обладатель карты действует быстрее и щедрее.
Интересный нюанс: в ситуациях просоциального поведения (пожертвования, чаевые) разницы между наличными и безналом не наблюдается. Люди отдают примерно одинаковые суммы — вне зависимости от формы оплаты. Вероятно, здесь эмоции и внутренние мотивы берут верх.
Если вы хотите держать финансы под контролем — попробуйте чаще использовать наличные. Это помогает лучше осознавать, сколько и на что вы тратите.
Но есть и другая сторона: новые способы оплаты стремительно развиваются. "Купи сейчас — заплати потом", криптовалюта и другие современные инструменты становятся частью нашей реальности.
И пока мы учимся быть более осознанными с картами, уже стоит готовиться к следующему финансовому уровню — ещё более бесконтактному.
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