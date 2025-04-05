Найден эффективный способ экономить: как оплатить покупку и не пожалеть

Когда вы в последний раз задумывались, сколько потратили, просто проведя картой по терминалу? Оказывается, именно это "просто" может быть причиной незаметных финансовых потерь.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Женщина с графиком, калькулятором и свиньёй-копилкой

Исследование, проведённое специалистами Школы бизнеса Аделаидского университета (Австралия), охватило данные более 11 тысяч человек, собранные за 40 лет научных работ. Вывод оказался неожиданно прост: использование карт или других безналичных способов оплаты приводит к тому, что мы тратим больше. И на то есть вполне логичное объяснение.

Почему так происходит

Всё дело в физическом контакте с деньгами. Когда человек расплачивается наличными, он видит и ощущает, как расстаётся с купюрами. Это создаёт психологический "тормоз" перед тратой. А вот карта или смартфон в руке этого эффекта не дают — и деньги утекают незаметно.

Этот феномен особенно выражен при демонстративных покупках — когда вещь символизирует статус. Например, покупая украшение, человек с наличкой чаще выбирает более дешёвый вариант или дольше колеблется. Обладатель карты действует быстрее и щедрее.

Когда правило не работает

Интересный нюанс: в ситуациях просоциального поведения (пожертвования, чаевые) разницы между наличными и безналом не наблюдается. Люди отдают примерно одинаковые суммы — вне зависимости от формы оплаты. Вероятно, здесь эмоции и внутренние мотивы берут верх.

Что советуют учёные

Если вы хотите держать финансы под контролем — попробуйте чаще использовать наличные. Это помогает лучше осознавать, сколько и на что вы тратите.

Но есть и другая сторона: новые способы оплаты стремительно развиваются. "Купи сейчас — заплати потом", криптовалюта и другие современные инструменты становятся частью нашей реальности.

И пока мы учимся быть более осознанными с картами, уже стоит готовиться к следующему финансовому уровню — ещё более бесконтактному.

Уточнения

Фина́нсы (фр. finances - де́нежные сре́дства, де́ньги) в российской научной и учебной литературе определяются как совокупность экономических отношений, возникающих в процессе формирования, распределения и использования централизованных и децентрализованных фондов денежных средств.

