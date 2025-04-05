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Мята не спасёт: как справиться с запахом изо рта и не ударить в грязь лицом

4:00
Здоровье

Неприятный запах изо рта, или галитоз, — это не просто досадная мелочь, а проблема, которая может повлиять на самооценку и вызвать дискомфорт в общении. Но не стоит паниковать — с этим можно бороться. Давайте разберемся, что вызывает галитоз и какие методы помогут устранить его.

запах
Фото: Flickr by Aqua Mechanical, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
запах

Причины неприятного запаха изо рта

Физиологический галитоз

  • Часто неприятный запах появляется утром после сна из-за скопления бактерий в полости рта. Ночью слюна вырабатывается меньше, бактерии активно размножаются, выделяя летучие серные соединения. Обычно запах исчезает после утренней чистки зубов.

Заболевания полости рта

  • Кариес, воспаление десен и пародонтит создают идеальные условия для размножения бактерий, что способствует неприятному запаху. В таких случаях важно вовремя обратиться к стоматологу.

Снижение секреции слюнных желез

  • Если во рту сухо (ксеростомия), это нарушает естественное очищение полости рта. Это может быть вызвано возрастными изменениями, лекарствами или курением.

Гигиенические ошибки

  • Недостаточная чистка зубов и языка оставляет налет, который становится источником запаха. Пренебрежение гигиеной может привести к постоянному галитозу.

Соматические заболевания

  • Тонзиллит, синусит, заболевания ЖКТ и сахарный диабет могут влиять на запах изо рта, и в этом случае важно обращаться к специалистам, таким как ЛОР-врачи или терапевты.

Эффективные способы борьбы с галитозом

Профессиональная гигиена полости рта

  • Удаление зубного камня и мягкого налета у стоматолога помогает устранить очаги бактерий и улучшить запах дыхания. Рекомендуется проходить эту процедуру раз в полгода.

Лечение заболеваний полости рта

  • Кариес и воспаления необходимо лечить у стоматолога. Врач поможет не только устранить симптомы, но и предотвратить возвращение проблемы.

Лечение соматических заболеваний

  • Если запах изо рта связан с заболеваниями, такими как тонзиллит или проблемы с пищеварением, врач назначит соответствующее лечение.

Уход за полостью рта дома

  • Использование правильных средств для чистки зубов — щеток, паст, ополаскивателей, ирригаторов и флоссов — помогает поддерживать свежесть дыхания. Регулярная чистка языка и использование ирригатора для удаления остатков пищи и налета значительно улучшают гигиену.

Совет: Отличным выбором для эффективной борьбы с галитозом является беспроводной портативный ирригатор B. Well PRO-911. Он компактен и удобен для использования в поездках, поддерживая свежесть дыхания в любых условиях.

Роль питания в свежести дыхания

Некоторые продукты могут провоцировать неприятный запах изо рта:

  • Лук, чеснок, копчености и острые сыры: их летучие вещества остаются во рту и могут сохраняться до 12-15 часов.
  • Избыточное количество сахара: способствует размножению бактерий, которые выделяют сернистые газы.
  • Избыток белка: мясо, яйца и творог могут усиливать запах, особенно при нарушениях пищеварения.

Чтобы дыхание оставалось свежим, уменьшите потребление кофе, алкоголя и сладостей, которые нарушают кислотно-щелочной баланс полости рта.

Гидратация и уход за полостью рта

Вода — ваш лучший союзник в борьбе с галитозом. Она стимулирует слюноотделение, что способствует естественному очищению полости рта и помогает поддерживать свежесть дыхания. Обезвоживание наоборот вызывает сухость во рту, создавая благоприятные условия для роста бактерий.

Уточнения

Халито́з или галито́з (halitosis; от лат. halitus - дыхание и греч. -osis) — признак некоторых заболеваний органов пищеварения у человека и животных, сопровождающихся патологическим ростом числа анаэробных микроорганизмов в ротовой полости и неприятным запахом изо рта.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Макарова Татьяна
Проводит все виды терапевтического лечения зубов: эстетическая реставрация, эндодонтическое лечение, отбеливание зубов, профессиональная гигиена, консервативное лечение заболеваний пародонта и слизистой полости рта, лечебные аппликации, инъекционная терапия, аппарат Vektor.
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