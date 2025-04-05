Кофе до завтрака: привычка, за которую ваш желудок не скажет спасибо

3:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Пить кофе по утрам — один из самых любимых и устоявшихся ритуалов во всём мире. Для одних это момент уединённого счастья — тишина, раннее утро, ароматная чашка. Для других — приятный повод пообщаться с коллегами перед началом рабочего дня. Хотя некоторые уже давно перешли на маття или зелёный чай, крепкий аромат свежей арабики по-прежнему остаётся символом бодрого утра.

Фото: unsplash.com by freddie marriage, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Чашка кофе

Но есть одна важная деталь, которую многие игнорируют: не стоит пить кофе на пустой желудок. Такая привычка может навредить — как физически, так и эмоционально. Вот что происходит с организмом, если вы начинаете день с кофе, не съев ничего перед этим.

Что случается, когда вы пьёте кофе натощак?

Повышается кислотность и ухудшается пищеварение

Кофе активизирует выработку соляной кислоты в желудке. Без еды, которая бы частично нейтрализовала эту кислоту, она начинает раздражать слизистую. Результат — чувство жжения, гастрит, изжога, а у некоторых — даже развитие гастроэзофагеального рефлюкса. Особенно страдают те, у кого уже есть склонность к желудочным проблемам.

Кроме того, кофеин усиливает перистальтику кишечника. На пустой желудок это может обернуться спазмами, вздутием и нарушениями пищеварения. Люди с чувствительным кишечником или СРК особенно уязвимы. В таких случаях чашка бодрости превращается в источник дискомфорта.

Уровень кортизола — вверх, стресс — тоже

Утром уровень кортизола и так повышен — это природный механизм пробуждения. Кофеин ещё больше поднимает его. В результате вы запускаете "гормональную перегрузку", из-за которой можете ощущать тревожность, раздражительность, нервозность. Такое состояние не слишком похоже на продуктивное утро, правда?

И это ещё не всё: постоянно высокий уровень кортизола может со временем повлиять на обмен веществ и качество сна. Так что утренний кофе на голодный желудок — не такой уж безобидный ритуал.

Резкие скачки сахара в крови

Кофеин может вызывать кратковременное повышение уровня сахара, но без завтрака этот всплеск быстро сменяется спадом. Что чувствуете вы? Усталость, голод, раздражение. У людей с нарушением глюкозного обмена, в том числе диабетом, это может вызывать серьёзные последствия. Кофе без еды — это как заправить машину и сразу нажать газ в пол: надолго не хватит.

Как пить кофе без вреда для себя?

Самый простой и безопасный способ — не пить его на голодный желудок. Начните утро с полноценного, сбалансированного завтрака: он снизит негативное влияние кофеина и защитит желудок. Только потом — любимая чашка бодрости. Так и энергия будет чище, и утро — добрее.

Уточнения

Гастри́т (лат. gastritis, от др.-греч. γαστήρ [gaster] «желудок» + суффикс -itis «воспаление») — воспалительные и дистрофические изменения слизистой оболочки желудка, возникшие по различным причинам.

