Кондиционер работает, но воздух не охлаждает: всё начинается с одной ошибки

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Кондиционер стал почти обязательной опцией в современных автомобилях, особенно в жаркое время года. Однако многие водители не до конца понимают, как правильно его использовать, что приводит к поломкам и дорогостоящему ремонту.

Фото: Freepik by diana.grytsku Салон автомобиля

Первая и самая частая ошибка - полное игнорирование кондиционера зимой. Даже в холодное время года его нужно включать хотя бы пару раз в неделю на 10-15 минут. Это позволяет смазывать внутренние компоненты системы и продлить срок её службы.

Вторая распространённая проблема - отсутствие регулярного обслуживания. Кондиционер нуждается в ежегодной проверке: нужно следить за уровнем хладагента, проверять герметичность системы, очищать радиатор и продувать воздуховоды. Также крайне важно не забывать менять салонный фильтр: загрязнённый фильтр снижает эффективность системы и создает нагрузку на компрессор.

Многие водители до сих пор верят в миф о том, что кондиционер нельзя включать при открытых окнах. На самом деле он может работать и в таком режиме, особенно если установлен в автоматический режим поддержания температуры - никакого вреда для системы это не несёт.

Правильное использование и несложное регулярное обслуживание помогут кондиционеру служить долго и без нареканий.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

