Грядки, которые не нужно поливать каждый день — проверено летом

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Садоводство

Хочется, чтобы сад радовал круглый год, а сил и времени на него — минимум? Это возможно. Секрет — в правильном выборе растений, умной организации пространства и паре простых приёмов.

Огород
Фото: commons.wikimedia.org by Spedona, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Огород

Начните с основ — растений

Выбирайте культуры, подходящие вашему климату и почве. Многолетники — идеальный выбор: пионы, хосты, лилии годами растут без особого ухода. Дополните их декоративными злаками вроде овсяницы и мискантуса — они оживляют композиции даже в ветреную погоду.

Цвет тоже важен. Контрастные сочетания вроде фиолетового и жёлтого, красного и белого создают эффект живой картины. Добавьте декоративную листву — пурпурный клён, серебристую полынь или пёстрый бересклет.

Полив без хлопот

Забудьте про ежедневное увлажнение — это малоэффективно. Лучше обеспечьте растениям редкий, но глубокий полив. Подойдут капельные системы или пластиковые бутылки с отверстиями у корней. А ещё - дождевые бочки. Дождевая вода мягче и полезнее для большинства культур.

Мульча и листья — природные союзники

Слой мульчи из опилок, коры или травы:

  • удерживает влагу;

  • сдерживает рост сорняков;

  • обогащает почву.

Например, сосновая кора подойдёт для кислолюбивых растений, а компостная мульча — для овощей. Не убирайте осенью всю листву — это отличное зимнее укрытие. Листья можно смешать с ветками и использовать для "тёплых грядок".

Секрет уюта — в деталях

Сад — это не только цветы. Старая тачка, превращённая в клумбу, ящик с пряными травами или садовые фигурки придадут индивидуальность. Подберите растения с разными сроками цветения и декоративными плодами — и ваш сад будет интересен круглый год.

Зонируйте пространство

Даже маленький участок можно визуально расширить. Разделите его на зоны — для отдыха, огорода, клумб. Извилистые дорожки, скамейка у душистого жасмина, компактные хвойные растения — всё это создаёт уют и структуру.

Сад — отражение вашего характера

Любите строгость? Стригите кусты и играйте с геометрией. Предпочитаете деревенский стиль? Пусть будут изгороди, подсолнухи и глиняные горшки. Главное — чтобы вам хотелось туда возвращаться.

Ведь сад — это не только место для труда, но и территория отдыха, где каждый бутон — как маленькое чудо.

Уточнения

Огоро́д - участок земли, большей частью огороженный забором или живой изгородью и предназначенный для разведения (выращивания) овощей и других огородных растений, снедной зелени, ботвы, капусты и кореньев: репы, моркови, картофеля, лука и прочего.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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