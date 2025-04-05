Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Обновлённый Peugeot 308: французский хэтчбек стал ближе к премиум сегменту
Секрет вечной молодости кожи: как сохранить коллаген после 25 лет
Укрепить спину дома легко: уделите всего 15 минут в день
ТОП-5 легендарных трамваев СССР
Эстония требует лишить Венгрию права голоса — иначе придётся вернуть замороженные активы России
Чисто, но не красиво: ошибки в интерьере, которые делают дом неряшливым
Осторожно, кожа! Аргирелин против морщин — результат, который вас поразит
ТОП-5 самых русских блюд от бабушек СССР
Готовится просто, а вкус как в ресторане: рыбный фарш своими руками

Секрет плодородной почвы — что делать с сорняками после прополки

2:15
Садоводство

Каждый дачник хотя бы раз сражался с сорняками, как с врагами. Но что если именно они — тайные союзники вашего урожая?

Мятлик однолетний
Фото: commons.wikimedia by Расбак, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Мятлик однолетний

Пищевые цепочки под ногами

Когда сорняки попадают обратно в почву, они становятся кормом для полезных микроорганизмов — бактерий и грибов. Эти микроскопические работники перерабатывают зелёную массу в удобрения, которые легко усваиваются растениями. Получается натуральная альтернатива покупной "химии".

Прямо в землю — и никакой мороки

Самый простой способ — закопать сорняки прямо в грядку. При посадке томатов или кабачков добавьте в лунку измельчённые одуванчики, лебеду или мокрицу. Но важный нюанс: не дайте сорнякам зацвести. Иначе в следующем сезоне вас ждёт не урожай, а "джунгли".

Что делать с обсеменившейся травой

Если всё же пропустили момент — не беда. Залейте такие растения водой и оставьте бродить. За неделю в кислородной среде погибнут даже живучие семена. Можно также отправить их в компостную кучу — главное, чтобы температура внутри была высокой.

Опасные многолетники — не выбрасывать, а сушить

Пырей и осот — особая категория. Их корни прорастают даже из обломков. Поэтому сушите их на солнце или выдержите в бочке с настоем. Только после этого отправляйте в почву — уже в виде безопасной органики.

Бобовые — зелёное золото

Люпин, клевер, вика — не просто сидераты. Они подавляют рост сорняков, а заодно обогащают почву азотом. Скосите их в цвету и заделайте в землю. Это натуральное питание для будущих культур.

Правило одного участка

Опытные огородники знают: чем больше органики возвращается на грядки, тем плодороднее становится земля. Не выбрасывайте ни сорняки, ни кухонные остатки, ни скошенную траву. Всё это работает на вас.

Придерживайтесь простого правила — ничего лишнего за забор. И уже через пару сезонов ваша почва будет похожа на чернозём, а урожай — как с картинки.

Уточнения

Со́рные расте́ния или сорняки́ (от «сор»), — дикорастущие растения, обитающие на землях, используемых в качестве сельскохозяйственных угодий (огород).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Ходят по 400 тысяч и не ломаются — вот какие движки выбирают бывалые
Авто
Ходят по 400 тысяч и не ломаются — вот какие движки выбирают бывалые Аудио 
Интерьер кричит о безвкусице: 5 деталей, от которых давно пора отказаться
Недвижимость
Интерьер кричит о безвкусице: 5 деталей, от которых давно пора отказаться Аудио 
Как яблочный уксус стал главным трендом в уходе за кожей и волосами
Красота и стиль
Как яблочный уксус стал главным трендом в уходе за кожей и волосами Аудио 
Популярное
Не сажайте лук в одиночестве: с кем он работает как щит

Лук — это не просто овощ, а охранник вашего огорода. Рассказываем, с кем его стоит сажать и почему он так важен в борьбе с вредителями.

Не сажайте лук в одиночестве: с кем он работает как щит
Важные дни перед Пасхой: вот когда красить яйца, чтобы не было беды
Важные дни перед Пасхой: вот когда красить яйца, чтобы не было беды
Ходят по 400 тысяч и не ломаются — вот какие движки выбирают бывалые
Как старая шина спасёт порядок в гараже — проверенные идеи
ВАЗ-2101 vs Москвич-2140 — битва культовых советских автомобилей Дмитрий Плотников Женщина не человек, курица не птица — это знали учёные ещё сотни лет назад Сергей Лебедев Эксперт Демидов оценил неожиданные меры ОПЕК+ на фоне падения цен на нефть Любовь Степушова
Эти 7 признаков старят тебя больше, чем ты думаешь
Напиток гениев: смузи на завтрак, который улучшает когнитивные функции
Интерьер кричит о безвкусице: 5 деталей, от которых давно пора отказаться
Интерьер кричит о безвкусице: 5 деталей, от которых давно пора отказаться
Последние материалы
Из светской жизни в полицейский участок: друга Леонардо Ди Каприо задержали в Нью-Йорке
23-летний певец Егор Шип на грани слепоты: как он борется с диагнозом
Голый отец и жизнь на иголках: 17-летняя дочь Панина* рассказала о цене жизни со скандальным актёром
Почему Вуди Харрельсон отказался от Белого лотоса: актёр раскрыл истинную причину
Кот Бурак стал звездой порта Новороссийска: как он выживал в контейнере?
Дружба с чемпионом: всемирно известный боец поздравил Иду Галич с беременностью
Мыслить быстро и получить работу мечты поможет это: виды спорта, которые заставят мозг работать
ТОП-5 автозаводов республик СССР
Почему Елизавета Боярская избегала смотреть фильмы с отцом: неожиданные откровения актрисы
Новая роль электромобилей: китайские электромобили теперь зарабатывают деньги, питая городские сети
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.