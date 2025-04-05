Ты ел йогурт неправильно: один простой ингредиент меняет всё

1:33 Your browser does not support the audio element. Еда

Йогурт давно известен как источник пробиотиков — "дружественных" бактерий, которые поддерживают здоровье кишечника и иммунную систему. Но новое открытие придаёт этой привычной еде дополнительную ценность: добавление мёда усиливает пробиотический эффект.

Фото: Freepik is licensed under Free license Мёд

Почему это работает

Исследования показали, что мёд помогает пробиотикам выживать в процессе пищеварения. Это значит, что больше полезных бактерий доходит до кишечника, где они могут выполнять свою основную функцию — защищать организм от вредных микробов и укреплять микрофлору.

Маленькая ложка — большой эффект

Одна столовая ложка мёда в порции йогурта способна снизить потери пробиотиков во время переваривания. Такой союз не только улучшает вкус, но и помогает сохранить баланс кишечной микрофлоры, что важно для общего самочувствия и профилактики воспалений.

Но есть нюанс

Мёд — натуральный, но всё же источник сахара. Важно соблюдать умеренность. Диетологи советуют ограничивать количество добавленных сахаров до 10% от суточной нормы калорий. В одной ложке мёда — около 64 калорий, и это стоит учитывать в общем рационе.

Кому подходит

Йогурт с мёдом — простой способ поддержать микрофлору. Особенно полезен он в период восстановления после приёма антибиотиков, при стрессах, нарушениях пищеварения и просто как часть ежедневного питания.

Уточнения

Мёд - сладкий, густой, вязкий продукт, вырабатываемый пчёлами и некоторыми другими родственными насекомыми.



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