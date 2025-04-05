Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Осторожно, кожа! Аргирелин против морщин — результат, который вас поразит
ТОП-5 самых русских блюд от бабушек СССР
Готовится просто, а вкус как в ресторане: рыбный фарш своими руками
Из светской жизни в полицейский участок: друга Леонардо Ди Каприо задержали в Нью-Йорке
23-летний певец Егор Шип на грани слепоты: как он борется с диагнозом
Голый отец и жизнь на иголках: 17-летняя дочь Панина* рассказала о цене жизни со скандальным актёром
Почему Вуди Харрельсон отказался от Белого лотоса: актёр раскрыл истинную причину
Кот Бурак стал звездой порта Новороссийска: как он выживал в контейнере?
Дружба с чемпионом: всемирно известный боец поздравил Иду Галич с беременностью

Ты ел йогурт неправильно: один простой ингредиент меняет всё

1:33
Еда

Йогурт давно известен как источник пробиотиков — "дружественных" бактерий, которые поддерживают здоровье кишечника и иммунную систему. Но новое открытие придаёт этой привычной еде дополнительную ценность: добавление мёда усиливает пробиотический эффект.

Мёд
Фото: Freepik is licensed under Free license
Мёд

Почему это работает

Исследования показали, что мёд помогает пробиотикам выживать в процессе пищеварения. Это значит, что больше полезных бактерий доходит до кишечника, где они могут выполнять свою основную функцию — защищать организм от вредных микробов и укреплять микрофлору.

Маленькая ложка — большой эффект

Одна столовая ложка мёда в порции йогурта способна снизить потери пробиотиков во время переваривания. Такой союз не только улучшает вкус, но и помогает сохранить баланс кишечной микрофлоры, что важно для общего самочувствия и профилактики воспалений.

Но есть нюанс

Мёд — натуральный, но всё же источник сахара. Важно соблюдать умеренность. Диетологи советуют ограничивать количество добавленных сахаров до 10% от суточной нормы калорий. В одной ложке мёда — около 64 калорий, и это стоит учитывать в общем рационе.

Кому подходит

Йогурт с мёдом — простой способ поддержать микрофлору. Особенно полезен он в период восстановления после приёма антибиотиков, при стрессах, нарушениях пищеварения и просто как часть ежедневного питания.

Уточнения

Мёд - сладкий, густой, вязкий продукт, вырабатываемый пчёлами и некоторыми другими родственными насекомыми.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Простой трюк с педалью газа экономит до 30% топлива — и почти никто им не пользуется
Авто
Простой трюк с педалью газа экономит до 30% топлива — и почти никто им не пользуется Аудио 
Важные дни перед Пасхой: вот когда красить яйца, чтобы не было беды
Еда и рецепты
Важные дни перед Пасхой: вот когда красить яйца, чтобы не было беды Аудио 
Не только для бодрости: как кофе влияет на мозг, вес и даже настроение
Еда и рецепты
Не только для бодрости: как кофе влияет на мозг, вес и даже настроение Аудио 
Популярное
Не сажайте лук в одиночестве: с кем он работает как щит

Лук — это не просто овощ, а охранник вашего огорода. Рассказываем, с кем его стоит сажать и почему он так важен в борьбе с вредителями.

Не сажайте лук в одиночестве: с кем он работает как щит
Важные дни перед Пасхой: вот когда красить яйца, чтобы не было беды
Важные дни перед Пасхой: вот когда красить яйца, чтобы не было беды
Ходят по 400 тысяч и не ломаются — вот какие движки выбирают бывалые
Как старая шина спасёт порядок в гараже — проверенные идеи
ВАЗ-2101 vs Москвич-2140 — битва культовых советских автомобилей Дмитрий Плотников Женщина не человек, курица не птица — это знали учёные ещё сотни лет назад Сергей Лебедев Эксперт Демидов оценил неожиданные меры ОПЕК+ на фоне падения цен на нефть Любовь Степушова
Эти 7 признаков старят тебя больше, чем ты думаешь
Напиток гениев: смузи на завтрак, который улучшает когнитивные функции
Интерьер кричит о безвкусице: 5 деталей, от которых давно пора отказаться
Интерьер кричит о безвкусице: 5 деталей, от которых давно пора отказаться
Последние материалы
Из светской жизни в полицейский участок: друга Леонардо Ди Каприо задержали в Нью-Йорке
23-летний певец Егор Шип на грани слепоты: как он борется с диагнозом
Голый отец и жизнь на иголках: 17-летняя дочь Панина* рассказала о цене жизни со скандальным актёром
Почему Вуди Харрельсон отказался от Белого лотоса: актёр раскрыл истинную причину
Кот Бурак стал звездой порта Новороссийска: как он выживал в контейнере?
Дружба с чемпионом: всемирно известный боец поздравил Иду Галич с беременностью
Мыслить быстро и получить работу мечты поможет это: виды спорта, которые заставят мозг работать
ТОП-5 автозаводов республик СССР
Почему Елизавета Боярская избегала смотреть фильмы с отцом: неожиданные откровения актрисы
Новая роль электромобилей: китайские электромобили теперь зарабатывают деньги, питая городские сети
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.