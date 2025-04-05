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Этот тропический эликсир спасёт вашу кожу — и вы даже не подозреваете, как

2:45
Моя семья » Красота и стиль

Кокосовое масло — это настоящий эликсир красоты и здоровья, который полюбился многим за свою многофункциональность. Его полезные свойства давно оценили в тропических странах, где его активно используют для ухода за кожей, волосами и даже полостью рта. Этот продукт — не просто косметический ингредиент, а настоящий суперпродукт, который стоит иметь под рукой.

Кокос
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кокос

Как выбрать кокосовое масло

Важно помнить, что кокосовое масло можно получить разными способами, но лучший вариант — это холодная экстракция, так как она сохраняет все полезные свойства. Идеальным считается органическое масло, которое обычно сохраняет свой естественный аромат кокоса. При выборе отдавайте предпочтение упаковке в стеклянные банки и храните масло вдали от солнечных лучей, чтобы оно не испортилось. Кокосовое масло имеет срок хранения до двух лет, но всегда проверяйте его запах — он не должен быть прогорклым.

Кокосовое масло: богатство для кожи и волос

Этот продукт богат насыщенными жирными кислотами, витамином Е и антиоксидантами. Он давно используется в косметических целях: в полинезийских странах женщины, регулярно использующие кокосовое масло, известны своими блестящими волосами. В аюрведе масло применяется для увлажнения кожи, улучшения состояния волос и как антибактериальное средство.

Как кокосовое масло помогает коже

Кокосовое масло является отличным увлажнителем, идеально подходящим для защиты и питания кожи. Благодаря лауриновой кислоте, которая составляет около 45% состава масла, оно:

  • увлажняет и восстанавливает кожный барьер;
  • предотвращает обезвоживание;
  • обладает антибактериальными и противогрибковыми свойствами, что делает его
  • идеальным для чувствительной кожи.

Его можно использовать как увлажняющий крем для сухой кожи или средство для снятия макияжа. Также оно хорошо справляется с удалением водостойкого макияжа, не повреждая при этом кожу.

Кокосовое масло для волос и ресниц

Для ухода за волосами кокосовое масло — настоящая находка. Оно подходит для сухих, поврежденных или вьющихся волос. Используйте его как маску перед сном или за час до мытья головы. Масло глубоко питает волосы, восстанавливая их структуру и блеск. Кроме того, оно помогает бороться с завивкой волос и придает им влажный, ухоженный вид. Кокосовое масло также отлично питает ресницы и брови, придавая им густоту и здоровье.

Уточнения

Кокосовое масло — растительное масло, получаемое из копры. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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