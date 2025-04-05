Штаны Джека Блэка не выдержали рок-н-ролла: актёр эпично оконфузился на шоу Фэллона

Американский актёр и музыкант Джек Блэк пришёл к Джимми Фэллону на его "Ночное шоу" и потерял штаны в прямом эфире. Все тут же увидели его красно-чёрные боксёры. Это произошло, когда Блэк, играя на гитаре, поднялся по ступенькам на сцену к ведущему.
Когда это случилось, актёр не смутился. Он подтянул штаны, обнялся с ведущим и продемонстрировал зажигательный танец.
"Ты приносишь жар! Ты приносишь энергию!" — сказал Фэллон.
Джек Блэк остроумно отреагировал на эту реплику, в который раз показав своё отменное чувство юмора.
"Вот что я не взял с собой, так это ремень. Прошу прощения", — сказал музыкант.
То́мас Дже́йкоб (Джек) Блэк (англ. Thomas Jacob «Jack» Black; род. 28 августа 1969, Санта-Моника, Калифорния, США) — американский актёр кино, телевидения и озвучивания, кинопродюсер, комик, музыкант и автор песен.
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