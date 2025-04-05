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Мифы, в которые верят кошатники — но платить за них приходится кошке

1:59
Зоосфера

В Нью-Йорке произошёл случай, который потряс даже ветеринаров: кошка упала с 32-го этажа и… выжила. Более того, она встала на лапы, отделавшись сколотым зубом и лёгким ушибом. Через пару дней питомица уже нежилась дома, словно ничего не произошло.

Толстый кот
Фото: commons.wikimedia.org by Michael Pchelnikov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Толстый кот

Но такие истории — скорее исключение, чем правило.

Падение с высоты: не всё так просто

Миф о девяти жизнях кошки — не больше, чем красивая легенда. В реальности падение даже с первого этажа может закончиться трагедией. Да, кошки умеют группироваться в воздухе, разворачиваясь лапами вниз, но этого не всегда достаточно. Внутренние травмы, переломы и разрывы — не редкость при падении.

Кошачья слюна: исцеление или угроза

Существует мнение, что кошачья слюна обладает заживляющими свойствами. Однако в действительности вылизывание ран — это всего лишь способ очистить кожу от загрязнений и снизить тревогу. При этом многократное касание языком повышает риск инфицирования.

  • Небольшие повреждения стоит просто промыть чистой водой или обработать антисептиком.

  • Глубокие раны - повод как можно скорее обратиться к ветеринару.

Кошачий язык действует как наждачная бумага — при чрезмерном вылизывании он может травмировать нежную кожу и слизистую.

Настоящая защита — в ваших руках

Не надейтесь на везение — кошки не супергерои. Самая эффективная защита — это профилактика:

  • Установите прочные сетки на окна и балконы.

  • Следите за поведением питомца — особенно вблизи опасных мест.

  • Ухаживайте за когтями и шерстью, чтобы избежать скольжения и потери координации.

Кошки — ловкие, но не неуязвимые. И у них всего одна жизнь. Помогите ей не закончиться глупой случайностью.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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