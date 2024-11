США провели испытание межконтинентальной баллистической ракеты

Американские военные осуществили испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III сразу после завершения президентских выборов в США.

Запуск прошел на базе Ванденберг, расположенной в Калифорнии. Ракета была невооруженной, и цель испытания заключалась в проверке надежности и готовности американского ядерного арсенала, в частности, возможности шахтного базирования Minuteman III. Траектория полета ракеты охватывала расстояние в 6760 километров, заканчиваясь в районе тихоокеанского полигона имени Рональда Рейгана на Маршалловых островах. Это место находится к юго-востоку от Японии и используется для испытаний подобного рода.

Minuteman III является единственной межконтинентальной баллистической ракетой шахтного базирования, находящейся на вооружении США. Эта система была введена в эксплуатацию более полувека назад и с тех пор регулярно подвергается испытаниям и модернизации, чтобы соответствовать современным требованиям и условиям. В настоящее время около 400 таких ракет находятся в подземных шахтах по всей территории США.

