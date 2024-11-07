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США провели испытание межконтинентальной баллистической ракеты

1:17
Наука

Американские военные осуществили испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III сразу после завершения президентских выборов в США.

США провели испытание межконтинентальной баллистической ракеты
Фото: Flickr by Pete Souza, PDM

Запуск прошел на базе Ванденберг, расположенной в Калифорнии. Ракета была невооруженной, и цель испытания заключалась в проверке надежности и готовности американского ядерного арсенала, в частности, возможности шахтного базирования Minuteman III. Траектория полета ракеты охватывала расстояние в 6760 километров, заканчиваясь в районе тихоокеанского полигона имени Рональда Рейгана на Маршалловых островах. Это место находится к юго-востоку от Японии и используется для испытаний подобного рода.

Minuteman III является единственной межконтинентальной баллистической ракетой шахтного базирования, находящейся на вооружении США. Эта система была введена в эксплуатацию более полувека назад и с тех пор регулярно подвергается испытаниям и модернизации, чтобы соответствовать современным требованиям и условиям. В настоящее время около 400 таких ракет находятся в подземных шахтах по всей территории США.

Уточнения

Межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) — баллистическая ракета класса «земля — земля» с дальностью, согласно ст. 2 договора ОСВ-2, не менее 5500 км (то есть с возможностью поражения целей на других континентах).

Соединённые Шта́ты Аме́рики (англ. The United States of America, сокращённо — США (англ. USA, U.S.A.), или Соединённые Шта́ты (англ. The United States, US или U.S., в просторечии — Аме́рика)) — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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