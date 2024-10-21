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Женщины Непала нашли ключ к жизни в условиях низкого содержания кислорода

1:31
Наука

Исследование, проведённое в Тибетском нагорье и опубликованное в Proceedings of the National Academy of Sciences, показало, как люди адаптируются к жизни на большой высоте.

Женщины Непала нашли ключ к жизни в условиях низкого содержания кислорода
Фото: Openverse by archer10 (Dennis), CC BY-SA 2.0

На высоте более 3500 метров, где содержание кислорода в воздухе значительно ниже, человеческие организмы научились эффективно использовать доступный кислород.

Ученые изучили 417 женщин, проживающих в Непале, и выявили ключевые адаптации, которые позволили их телам лучше справляться с гипоксией — состоянием, когда недостаточно кислорода поступает в ткани организма.

Женщины, имевшие наибольший репродуктивный успех, демонстрировали уникальные физиологические особенности: их кровь эффективно насыщалась кислородом при средней концентрации гемоглобина, что снижало нагрузку на сердце. У этих женщин был высокий уровень притока крови в легкие и увеличенный левый желудочек сердца, что позволяло организму эффективно транспортировать кислород даже при его дефиците.

Помимо физиологических адаптаций, исследование также учло культурные аспекты, такие как ранние браки и высокие показатели рождаемости, однако физические особенности организма оказались главным фактором репродуктивного успеха. Женщины, чьи организмы лучше адаптировались к условиям высокогорья, смогли родить больше здоровых детей, что демонстрирует продолжающийся естественный отбор в действии.

Уточнения

Непа́л (непальск. नेपाल [neˈpaːl]), официальное название — Федерати́вная Демократи́ческая Респу́блика Непа́л (непальск. संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल) — государство в Гималаях в Южной Азии, расположенное между Индией и Китаем, со столицей в городе Катманду.

Кислоро́д (химический символ — O, от лат. Oxygenium) — химический элемент 16-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы шестой группы, VIA) второго периода периодической системы Д. И. Менделеева с атомным номером 8.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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