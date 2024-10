Женщины Непала нашли ключ к жизни в условиях низкого содержания кислорода

Исследование, проведённое в Тибетском нагорье и опубликованное в Proceedings of the National Academy of Sciences, показало, как люди адаптируются к жизни на большой высоте.

На высоте более 3500 метров, где содержание кислорода в воздухе значительно ниже, человеческие организмы научились эффективно использовать доступный кислород.

Ученые изучили 417 женщин, проживающих в Непале, и выявили ключевые адаптации, которые позволили их телам лучше справляться с гипоксией — состоянием, когда недостаточно кислорода поступает в ткани организма.

Женщины, имевшие наибольший репродуктивный успех, демонстрировали уникальные физиологические особенности: их кровь эффективно насыщалась кислородом при средней концентрации гемоглобина, что снижало нагрузку на сердце. У этих женщин был высокий уровень притока крови в легкие и увеличенный левый желудочек сердца, что позволяло организму эффективно транспортировать кислород даже при его дефиците.

Помимо физиологических адаптаций, исследование также учло культурные аспекты, такие как ранние браки и высокие показатели рождаемости, однако физические особенности организма оказались главным фактором репродуктивного успеха. Женщины, чьи организмы лучше адаптировались к условиям высокогорья, смогли родить больше здоровых детей, что демонстрирует продолжающийся естественный отбор в действии.

