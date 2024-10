Как неправильное освещение может сократить вашу жизнь: выводы ученых

2:16 Your browser does not support the audio element. Наука

Международная группа ученых провела исследование, которое показало, что избыток света ночью и его недостаток днем повышают риск смерти от всех причин. Отчет об исследовании был опубликован в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Фото: flickr.com by carrotmadman6, CC BY 2.0

Современные мегаполисы становятся все ярче ночью, что нарушает циркадные ритмы, смещая фазу их регулятора — супрахиазматических ядер гипоталамуса, и ослабляя их сигналы. Это негативно влияет на здоровье, увеличивая риск развития таких заболеваний, как патологии сетчатки, болезнь Альцгеймера и сердечно-сосудистые нарушения.

Однако до сих пор прямое влияние света на организм человека изучалось мало. Для этого исследования команда ученых из Австралии, Великобритании и США использовала данные британского биобанка, включавшие 88 905 человек. У каждого участника в течение недели был установлен датчик освещенности, что позволило собрать 13 миллионов часов данных.

Продолжительность наблюдений составила в среднем 7,99 года, и за этот период умерли 3 750 человек. Ученые рассчитали риски смерти с помощью коксовских моделей пропорциональных рисков, разделив участников по уровням воздействия света на несколько процентилей.

Исследование показало, что при высоком уровне освещенности ночью риск смерти возрастал: для 70–90 процентилей HR составил 1,15–1,18, а для 90–100 процентилей — 1,21–1,34 по сравнению с 0–50 процентилями. В то же время, более высокий уровень освещенности днем приводил к снижению рисков смерти, особенно от кардиометаболических заболеваний.

Авторы исследования рекомендуют минимизировать воздействие света ночью и увеличивать его количество днем для улучшения кардиометаболического здоровья и повышения продолжительности жизни.

Уточнения

Жизнь (лат. vita) — основное понятие философии и биологии — активная форма существования материи от рождения до смерти, которая в обязательном порядке содержит в себе "свойства живого"; совокупность физических и химических процессов, протекающих в организме, позволяющих осуществлять обмен веществ и деление его клеток или размножение.