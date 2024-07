Создан суперэлектролит для экстремальных температур: аккумуляторы перестанут быстро садиться на морозе

Учёные создали суперэлектролит для работы аккумуляторов на морозе

Группа ученых из Института исследований металлов Академии наук Китая под руководством профессора Ли Фэна разработала новую технологию производства электролита для литий-металлических батарей, улучшая их эффективность при низких температурах.

Литий-металлические аккумуляторы перспективны из-за высокой удельной емкости и плотности энергии. Однако карбонатные электролиты снижают их эффективность при низких температурах, так как молекулы растворителя взаимодействуют с ионами Li+, что препятствует их миграции и снижает стабильность интерфейса "литий-металл".

Ученые выяснили, что энергия кислородных связей растворителя связана с координацией ионов и межфазным переносом. Они изучили влияние различных кислородных связей (S=O, C=O и C-O) на структуру и температурную адаптируемость электролита. Было предложено использовать эфирные растворители на основе тетрагидрофурана (C4H8O) со слабыми кислородными связями и фторированные растворители для ослабления взаимодействия с Li+, сообщает Хайтек.

Новый электролит ускоряет растворение Li+ и снижает побочные эффекты, улучшая межфазный перенос и стабильность. Литий-металлические аккумуляторы с этим электролитом сохраняют 100% емкости после 150 циклов при комнатной температуре, -20℃ и -40℃.

