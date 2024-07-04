Создан суперэлектролит для экстремальных температур: аккумуляторы перестанут быстро садиться на морозе

Группа ученых из Института исследований металлов Академии наук Китая под руководством профессора Ли Фэна разработала новую технологию производства электролита для литий-металлических батарей, улучшая их эффективность при низких температурах.
Литий-металлические аккумуляторы перспективны из-за высокой удельной емкости и плотности энергии. Однако карбонатные электролиты снижают их эффективность при низких температурах, так как молекулы растворителя взаимодействуют с ионами Li+, что препятствует их миграции и снижает стабильность интерфейса "литий-металл".
Ученые выяснили, что энергия кислородных связей растворителя связана с координацией ионов и межфазным переносом. Они изучили влияние различных кислородных связей (S=O, C=O и C-O) на структуру и температурную адаптируемость электролита. Было предложено использовать эфирные растворители на основе тетрагидрофурана (C4H8O) со слабыми кислородными связями и фторированные растворители для ослабления взаимодействия с Li+, сообщает Хайтек.
Новый электролит ускоряет растворение Li+ и снижает побочные эффекты, улучшая межфазный перенос и стабильность. Литий-металлические аккумуляторы с этим электролитом сохраняют 100% емкости после 150 циклов при комнатной температуре, -20℃ и -40℃.
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