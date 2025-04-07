Алла Пугачёва показала фото со встречи с Козловским: опять успех

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Алла Пугачёва поделилась снимками с творческого вечера Данилы Козловского на Кипре.

Фото: Инстаграм Аллы Пугачёвой is licensed under public doman Актёр Данила Козловский, певица Алла Пугачёва, шоумен Максим Галкин

Алла Пугачёва и Максим Галкин* посетили представление актёра и режиссёра Данилы Козловского. Он представил свой моноспектакль.

"Спектакль "CHECK UP" Данилы Козловского в постановке Саввы Савельева. Опять премьера, опять успех. Поздравляем!" — гласит подпись к фото в аккаунте Примадонны.

Пугачёва и Галкин* сделали с актёром совместной фото на память.

Данила Козловский заверял, что вовсе не эмигрировал из России, однако его участие в творческих проектах РФ стало минимальным после начала СВО. Тогда, в 2022 актёр по сути сразу резко примкнул к тому же лагерю, что и Пугачёва с Галкиным*.

Он объясняет, что уезжает за рубеж, чтобы повидаться с маленькой дочкой, которая проживает с матерью в США. Неоднократно по требованиям возмущённой общественности его спектакли в России отменялись.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом

Уточнения

А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991).

