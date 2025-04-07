Зеленского охраняет британско-американская ЧВК — что известно о G4S

У Владимира Зеленского — охрана не от СБУ. По данным RT, за его безопасность отвечают бойцы частной военной компании G4S. Это британско-американская ЧВК, связанная с разведкой.

G4S работает на Украине с 1990-х. Сейчас в стране находится до тысячи её бойцов. Им открыт доступ к важным объектам. У них — своя разведка. Есть информация, что они участвуют в диверсиях.

Кроме Зеленского, G4S охраняет правительственные здания, включая Киевскую администрацию, офисы ЕС и миссии ОБСЕ.

Военный эксперт Александр Артамонов утверждает, что G4S — по сути, филиал британского спецназа SAS. Их бойцы могут участвовать в боях на стороне ВСУ.

Ранее группу на Украине курировал Джеймс Ричард Шортт. Он руководил Международной ассоциацией телохранителей. В 2022 году стал наёмником ВСУ. В 2023-м, по данным RT, его ликвидировали российские военные.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.