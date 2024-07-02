Создан самый большой в мире электрический самосвал: машину направили на рудник для испытаний

Японцы создали самый большой в мире электрический самосвал

1:40 Your browser does not support the audio element. Наука

Японская компания Hitachi объявила о начале полевых испытаний инновационного электрического самосвала-троллейбуса на золото-медном руднике Кансанши в Замбии.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Этот проект направлен на проверку основных характеристик транспортного средства, включая эффективность работы его вспомогательных систем, а также на оценку влияния на окружающую среду через снижение выбросов в процессе добычи полезных ископаемых.

Основой для разработки электрического самосвала послужил грузовик Hitachi EH4000 AC-3, который изначально оснащен мощным двигателем Cummins мощностью 2500 лошадиных сил. В новой версии данного самосвала используется электрическая силовая установка, позволяющая работать без перерывов для зарядки благодаря воздушным линиям зарядки с напряжением 2600 В и системе рекуперативного торможения. Это решение позволяет значительно уменьшить необходимость в большой батарее, что в свою очередь повышает грузоподъемность транспортного средства, сообщает Техкульт.

Согласно мнению топ-менеджера First Quantum Джона Грегори, внедрение электрических самосвалов не только приведет к экономии затрат, но и сделает процесс добычи полезных ископаемых более экологически чистым.

Испытания нового транспортного решения планируется завершить к январю 2025 года, после чего оценят результаты и возможные перспективы дальнейшего применения технологии.

Ранее сообщалось, что учёные разработали протез ноги, полностью управляемый нервной системой.