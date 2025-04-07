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Профессионалы? Нет, спасибо! Вот почему 72% москвичей выбирают ремонт без помощи специалистов

1:58
Недвижимость

В Москве всё больше людей решают заниматься ремонтом своими руками. Почти три четверти горожан (72%) предпочитают делать работу самостоятельно или с минимальным привлечением специалистов, показывают данные исследования, проведенного аналитиками "Авито Услуг". Причем, несмотря на желание сэкономить, московские жители не готовы тратить баснословные суммы на обновление своих квартир.

ремонт
Фото: https://commons.wikimedia.org by H E N G S T R E A M hngstrm, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
ремонт

Только 8% опрошенных готовы потратить на ремонт более 1 миллиона рублей. При этом около четверти респондентов ограничиваются суммой до 300 тысяч, а 21% — еще меньшей, не более 100 тысяч рублей. Интересно, что особенно большую финансовую готовность к ремонту демонстрируют молодые люди (18-24 года), готовые выделить на эти цели порядка 418 тысяч рублей.

Что касается способов финансирования, то большинство москвичей (70%) не собираются обращаться к кредитам и намерены проводить ремонт исключительно за счет сбережений. Это также отражает желание быть независимыми в процессе, ведь только 28% опрошенных предпочитают полностью доверить ремонт профессиональным строителям, не вникая в процесс.

Ожидания от результата ремонта у москвичей неоднозначные: лишь 12% заявили, что остались полностью довольны результатом, а 56% — довольны частично. Это подчеркивает важность личного участия и контроля на каждом этапе работы.

Когда речь идет о стиле, москвичи в основном выбирают проверенные варианты. 30% отдали предпочтение классике, 29% — современным тенденциям, а 23% выбрали минимализм. Только 22% не придерживаются какого-то конкретного стиля и склоняются к смешению разных направлений, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Уточнения

Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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