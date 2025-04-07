Профессионалы? Нет, спасибо! Вот почему 72% москвичей выбирают ремонт без помощи специалистов

В Москве всё больше людей решают заниматься ремонтом своими руками. Почти три четверти горожан (72%) предпочитают делать работу самостоятельно или с минимальным привлечением специалистов, показывают данные исследования, проведенного аналитиками "Авито Услуг". Причем, несмотря на желание сэкономить, московские жители не готовы тратить баснословные суммы на обновление своих квартир.
Только 8% опрошенных готовы потратить на ремонт более 1 миллиона рублей. При этом около четверти респондентов ограничиваются суммой до 300 тысяч, а 21% — еще меньшей, не более 100 тысяч рублей. Интересно, что особенно большую финансовую готовность к ремонту демонстрируют молодые люди (18-24 года), готовые выделить на эти цели порядка 418 тысяч рублей.
Что касается способов финансирования, то большинство москвичей (70%) не собираются обращаться к кредитам и намерены проводить ремонт исключительно за счет сбережений. Это также отражает желание быть независимыми в процессе, ведь только 28% опрошенных предпочитают полностью доверить ремонт профессиональным строителям, не вникая в процесс.
Ожидания от результата ремонта у москвичей неоднозначные: лишь 12% заявили, что остались полностью довольны результатом, а 56% — довольны частично. Это подчеркивает важность личного участия и контроля на каждом этапе работы.
Когда речь идет о стиле, москвичи в основном выбирают проверенные варианты. 30% отдали предпочтение классике, 29% — современным тенденциям, а 23% выбрали минимализм. Только 22% не придерживаются какого-то конкретного стиля и склоняются к смешению разных направлений, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.
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