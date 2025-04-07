Запреты не помогли: в Вологодской области процветает нелегальная торговля алкоголем

В Вологодской области нашли способ пить даже при запрете.

С марта магазины могут продавать алкоголь только два часа в день — с 12 до 14. Власти надеялись, что это снизит пьянство и повысит рождаемость. Но на практике появился чёрный рынок.

Спиртное продают таксисты — прямо из багажников. Некоторые пенсионерки торгуют у подъездов. Наливайки работают скрытно: наливают в стаканчики из-под кофе. А спрос на аптечные настойки вырос.

Резко выросли цены в так называемых наливайках. Теперь разливают спиртное в стаканчики из-под кофе, чтобы не вызвать подозрений.

Одновременно увеличилось потребление аптечных спиртосодержащих настоек. Ассортимент в аптеках расширился.

Местные жители жалуются на рост цен и отсутствие эффекта. Многие делают запасы днём. Сам губернатор Филимонов уверен, что мера работает — но не исключает изменений в будущем.

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