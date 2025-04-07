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Мэр Курска Игорь Куцак уходит в отставку

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Правда ТВ

Глава Курска Игорь Куцак уходит в отставку. Об этом он сообщил на заседании регионального правительства.

По словам Куцака, причина — семейные обстоятельства. Он отметил, что накопилось много вопросов, требующих его личного участия.

Куцак поблагодарил врио губернатора Александра Хинштейна за понимание. Вопрос об отставке рассмотрят депутаты на внеочередном заседании горсобрания.

Куцак возглавил Курск в феврале 2022 года. До этого он работал в Комитете по управлению имуществом Курской области.

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Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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