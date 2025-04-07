Мэр Курска Игорь Куцак уходит в отставку

0:38 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Глава Курска Игорь Куцак уходит в отставку. Об этом он сообщил на заседании регионального правительства.

По словам Куцака, причина — семейные обстоятельства. Он отметил, что накопилось много вопросов, требующих его личного участия.

Куцак поблагодарил врио губернатора Александра Хинштейна за понимание. Вопрос об отставке рассмотрят депутаты на внеочередном заседании горсобрания.

Куцак возглавил Курск в феврале 2022 года. До этого он работал в Комитете по управлению имуществом Курской области.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.