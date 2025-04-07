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Мясная, ароматная, с перчиком: рецепт солянки без лишних хлопот

2:02
Еда

Если хочется горячего супа, но варить бульон — не ваш стиль, этот рецепт для вас. Солянка на воде, но с насыщенным вкусом благодаря грудинке, колбасе и солёным огурцам. Готовится просто, а на вкус — как из трактира!

Солянка
Фото: commons.wikimedia.org by Pannet, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Солянка

Ингредиенты на 8 порций:

  • Картофель — 6-7 шт.

  • Варёная колбаса или сосиски — 300 г

  • Копчёная колбаса — 250 г

  • Грудинка — 300 г

  • Солёные огурцы — 6-7 шт.

  • Репчатый лук — 1 шт.

  • Маслины и оливки — 150 г

  • Томатная паста — 2 ст. л.

  • Огуречный рассол — 200 мл

  • Вода — 2,7 л

  • Масло растительное — 2 ст. л.

  • Соль, перец — по вкусу

  • Лимон и каперсы — для подачи

Как готовить:

1. Подготовка основы.
Картофель нарежьте кубиками и выложите в кастрюлю. Залейте водой и поставьте на огонь.

2. Обжариваем мясную часть.
Пока картофель закипает, нарежьте варёную и копчёную колбасу, грудинку. Обжарьте в половине масла до лёгкой румяности.

3. Сборка вкуса.
Когда картофельная вода закипит, снимите пену, добавьте колбасу с грудинкой. Варите 5 минут.

4. Овощи и заправка.
Огурцы и лук мелко нарежьте. Обжарьте на оставшемся масле, добавьте томатную пасту и немного потомите.

5. Финальный штрих.
Добавьте овощи в кастрюлю, влейте рассол. Попробуйте на соль, при необходимости приправьте. Варите ещё 5 минут.

6. Подача.
Добавьте маслины и оливки, доведите до кипения и выключите огонь. Оставьте под крышкой на 15 минут. Подавайте с лимоном и каперсами.

Уточнения

Соля́нка (уст селя́нка) — старинное русское национальное суповое блюдо, многокомпонентный заправочный суп густой консистенции с ярко выраженным ароматом и характерным острым кисло-солёным насыщенным вкусом.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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