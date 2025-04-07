Мясная, ароматная, с перчиком: рецепт солянки без лишних хлопот

Если хочется горячего супа, но варить бульон — не ваш стиль, этот рецепт для вас. Солянка на воде, но с насыщенным вкусом благодаря грудинке, колбасе и солёным огурцам. Готовится просто, а на вкус — как из трактира!
Картофель — 6-7 шт.
Варёная колбаса или сосиски — 300 г
Копчёная колбаса — 250 г
Грудинка — 300 г
Солёные огурцы — 6-7 шт.
Репчатый лук — 1 шт.
Маслины и оливки — 150 г
Томатная паста — 2 ст. л.
Огуречный рассол — 200 мл
Вода — 2,7 л
Масло растительное — 2 ст. л.
Соль, перец — по вкусу
Лимон и каперсы — для подачи
1. Подготовка основы.
Картофель нарежьте кубиками и выложите в кастрюлю. Залейте водой и поставьте на огонь.
2. Обжариваем мясную часть.
Пока картофель закипает, нарежьте варёную и копчёную колбасу, грудинку. Обжарьте в половине масла до лёгкой румяности.
3. Сборка вкуса.
Когда картофельная вода закипит, снимите пену, добавьте колбасу с грудинкой. Варите 5 минут.
4. Овощи и заправка.
Огурцы и лук мелко нарежьте. Обжарьте на оставшемся масле, добавьте томатную пасту и немного потомите.
5. Финальный штрих.
Добавьте овощи в кастрюлю, влейте рассол. Попробуйте на соль, при необходимости приправьте. Варите ещё 5 минут.
6. Подача.
Добавьте маслины и оливки, доведите до кипения и выключите огонь. Оставьте под крышкой на 15 минут. Подавайте с лимоном и каперсами.
Соля́нка (уст селя́нка) — старинное русское национальное суповое блюдо, многокомпонентный заправочный суп густой консистенции с ярко выраженным ароматом и характерным острым кисло-солёным насыщенным вкусом.
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