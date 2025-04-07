Мясная, ароматная, с перчиком: рецепт солянки без лишних хлопот

2:02 Your browser does not support the audio element. Еда

Если хочется горячего супа, но варить бульон — не ваш стиль, этот рецепт для вас. Солянка на воде, но с насыщенным вкусом благодаря грудинке, колбасе и солёным огурцам. Готовится просто, а на вкус — как из трактира!

Фото: commons.wikimedia.org by Pannet, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Солянка

Ингредиенты на 8 порций:

Картофель — 6-7 шт.

Варёная колбаса или сосиски — 300 г

Копчёная колбаса — 250 г

Грудинка — 300 г

Солёные огурцы — 6-7 шт.

Репчатый лук — 1 шт.

Маслины и оливки — 150 г

Томатная паста — 2 ст. л.

Огуречный рассол — 200 мл

Вода — 2,7 л

Масло растительное — 2 ст. л.

Соль, перец — по вкусу

Лимон и каперсы — для подачи

Как готовить:

1. Подготовка основы.

Картофель нарежьте кубиками и выложите в кастрюлю. Залейте водой и поставьте на огонь.

2. Обжариваем мясную часть.

Пока картофель закипает, нарежьте варёную и копчёную колбасу, грудинку. Обжарьте в половине масла до лёгкой румяности.

3. Сборка вкуса.

Когда картофельная вода закипит, снимите пену, добавьте колбасу с грудинкой. Варите 5 минут.

4. Овощи и заправка.

Огурцы и лук мелко нарежьте. Обжарьте на оставшемся масле, добавьте томатную пасту и немного потомите.

5. Финальный штрих.

Добавьте овощи в кастрюлю, влейте рассол. Попробуйте на соль, при необходимости приправьте. Варите ещё 5 минут.

6. Подача.

Добавьте маслины и оливки, доведите до кипения и выключите огонь. Оставьте под крышкой на 15 минут. Подавайте с лимоном и каперсами.

Уточнения

Соля́нка (уст селя́нка) — старинное русское национальное суповое блюдо, многокомпонентный заправочный суп густой консистенции с ярко выраженным ароматом и характерным острым кисло-солёным насыщенным вкусом.

