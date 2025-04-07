ВСУ меняют тактику под Белгородом — что задумали украинские военные

ВСУ применяют под Белгородом необычную тактику. Об этом рассказал военный эксперт Геннадий Алехин. Его слова приводит военкор Александр Сладков.
Сначала Украина выдвигает к границе инженерную технику и системы радиоэлектронной борьбы. Следом идёт моторизированная пехота. Они используют квадроциклы и джихад-мобили — такие же машины применяли чеченские боевики.
По словам эксперта, бойцы ВСУ сначала идут большими группами. Наши их уничтожают. После этого мелкие группы пытаются просочиться, используя складки местности.
В самом начале в бой идут насильно мобилизованные. Только потом подключаются силы спецопераций.
Несмотря на все попытки, закрепиться в населённых пунктах Белгородской области украинским военным не удаётся.
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