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ВСУ меняют тактику под Белгородом — что задумали украинские военные

Правда ТВ

ВСУ применяют под Белгородом необычную тактику. Об этом рассказал военный эксперт Геннадий Алехин. Его слова приводит военкор Александр Сладков.

Сначала Украина выдвигает к границе инженерную технику и системы радиоэлектронной борьбы. Следом идёт моторизированная пехота. Они используют квадроциклы и джихад-мобили — такие же машины применяли чеченские боевики.

По словам эксперта, бойцы ВСУ сначала идут большими группами. Наши их уничтожают. После этого мелкие группы пытаются просочиться, используя складки местности.

В самом начале в бой идут насильно мобилизованные. Только потом подключаются силы спецопераций.

Несмотря на все попытки, закрепиться в населённых пунктах Белгородской области украинским военным не удаётся.

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Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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