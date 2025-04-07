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Стиль 2025: плитка, как произведение искусства, и другие секреты модных ванных

2:41
Недвижимость

Забудьте о стандартных ванных с белым кафелем и холодным освещением. 2025 год приносит новые тенденции, которые вдохнут жизнь в этот привычный уголок вашего дома. Никаких скучных интерьеров — только натуральные материалы, мягкие цвета и велнес-функции, которые превратят вашу ванную комнату в место для отдыха и гармонии.

ванна
Фото: https://commons.wikimedia.org by Maya Kaizer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
ванна

1. Природа в ванной: натуральные материалы на пике популярности

Возвращение к природе — не просто тренд, а настоящий стиль жизни. Ванная комната уже не просто помещение для гигиеничных процедур, она становится пространством для восстановления сил. Дерево, камень, бетон — эти органичные материалы наполняют интерьер уютом и теплом.

Особенно популярны деревянные элементы. При обработке специальными технологиями древесина отлично справляется с влажной средой, не теряя при этом своей эстетики. Таким образом, даже в ванной комнате можно создать атмосферу, напоминающую спа-салон. Если бюджет ограничен, всегда можно выбрать декоративные элементы из дерева.

2. Яркие акценты: плитка с индивидуальностью

Белый и серый — это уже не модно. Сегодня ваша ванная может быть яркой и индивидуальной. Выбирайте плитку с интересными узорами, будь то цветочные мотивы, винтажные рисунки или современные геометрические композиции. Популярностью пользуется плитка ручной работы, которая придает ванне уникальный и стильный вид.

Ваша ванная комната теперь будет не просто помещением для повседневных дел, а отражением вашей индивидуальности и вкуса.

3. Теплые и землистые оттенки: уют и спокойствие

Природные оттенки становятся основными в декоре ванной. Бежевые, теплые белые, мягкие зеленые и коричневые тона создают атмосферу спокойствия и уюта. В таких оттенках пространство перестает быть стерильным и становится по-настоящему расслабляющим.

Эти цвета идеально сочетаются с натуральными материалами, создавая гармоничную атмосферу, которая дарит ощущение умиротворения сразу после того, как вы входите в ванную комнату.

Теперь ванная комната — это не только место для гигиены, но и пространство для релаксации, где каждая деталь способствует вашему комфорту. С этими трендами 2025 года, каждый день в ванной будет не просто процедурой, а целым ритуалом отдыха и заботы о себе.

Уточнения

Керами́ческая пли́тка или ка́фель (от нем. Kachel), — пластины из обожжённой глины, на современном рынке чаще всего плоские, квадратной или прямоугольной формы.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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