Мощь не в педалях, а в штанге: зачем велоспорту силовая база

Велоспорт — это не только про выносливость. Если вы всё ещё считаете, что велосипедисту гантели ни к чему, пора пересмотреть подход. Современные исследования доказывают: регулярные силовые тренировки делают езду не просто мощнее, но и безопаснее.
Во-первых, это увеличение выходной мощности. Укрепляя квадрицепсы, ягодицы и заднюю поверхность бедра, велосипедист прикладывает к педалям больше усилия. А значит — выше скорость на подъёмах, мощнее рывки на финише и больше шансов выстоять в спринте.
Во-вторых, улучшается нейромышечная координация. Проще говоря, мышцы работают согласованно, нагрузка распределяется эффективнее — и вы устаете медленнее.
Ну и, конечно, меньше травм. Велосипед — спорт повторяющихся движений, а значит, даже небольшой мышечный дисбаланс может привести к хроническим проблемам. Силовая тренировка стабилизирует колени, таз и поясницу, плюс повышает плотность костей, что особенно важно для тех, кто проводит много часов в седле.
— Вне соревновательного сезона: 2-3 тренировки в неделю
— В период стартов: 1 раз в неделю для поддержания
Базовые упражнения:
Прыжки и плиометрика — мимо. Эти упражнения не похожи на педалирование и не дадут реального прироста в велосипеде.
Не тратьте время на планки. Исследования не доказали, что это как-то помогает в гонке или предотвращает травмы. А вот многосуставные упражнения прекрасно прорабатывают корпус сами по себе.
Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
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