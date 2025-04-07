Мощь не в педалях, а в штанге: зачем велоспорту силовая база

1:57 Your browser does not support the audio element. Спорт

Велоспорт — это не только про выносливость. Если вы всё ещё считаете, что велосипедисту гантели ни к чему, пора пересмотреть подход. Современные исследования доказывают: регулярные силовые тренировки делают езду не просто мощнее, но и безопаснее.

Фото: flickr.com by Nenad Stojkovic, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Тренировка со штангой

Что даёт силовая нагрузка

Во-первых, это увеличение выходной мощности. Укрепляя квадрицепсы, ягодицы и заднюю поверхность бедра, велосипедист прикладывает к педалям больше усилия. А значит — выше скорость на подъёмах, мощнее рывки на финише и больше шансов выстоять в спринте.

Во-вторых, улучшается нейромышечная координация. Проще говоря, мышцы работают согласованно, нагрузка распределяется эффективнее — и вы устаете медленнее.

Ну и, конечно, меньше травм. Велосипед — спорт повторяющихся движений, а значит, даже небольшой мышечный дисбаланс может привести к хроническим проблемам. Силовая тренировка стабилизирует колени, таз и поясницу, плюс повышает плотность костей, что особенно важно для тех, кто проводит много часов в седле.

Сколько и что делать

— Вне соревновательного сезона: 2-3 тренировки в неделю

— В период стартов: 1 раз в неделю для поддержания

Базовые упражнения:

Приседания со штангой.

Жим ногами по одной.

Выпады.

Становая тяга.

Тяга к лицу.

Концентрированные сгибания бедра.

Что не стоит делать

Прыжки и плиометрика — мимо. Эти упражнения не похожи на педалирование и не дадут реального прироста в велосипеде.

А как насчёт упражнений на пресс

Не тратьте время на планки. Исследования не доказали, что это как-то помогает в гонке или предотвращает травмы. А вот многосуставные упражнения прекрасно прорабатывают корпус сами по себе.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

