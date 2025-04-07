Обновление для квадроциклов и внедорожников: этот робот изменит правила игры

Японцы разработали робота Corleo, который может носить на себе человека.
Работает он на водородном двигателе.
В робоконя встроили компьютер с нейросетью. ИИ будет постоянно анализировать положение робота и его наездника. Так оба смогут уцелеть.
Новая разработка придет на замену квадроциклом и внедорожникам. Дело а том, что робот сможет перепрыгивать препятствия и взбираться на крутые склоны.
Серийное производство не планируется до 2050 года, однако учёные думают, что отдельные технологии, разработанные для Corleo, могут пригодиться в спасательных операциях или военном деле, пишет KP. RU.
Квадроцикл (от лат. quadru- «четырёх-» и др.-греч. κύκλος «круг») — транспортное средство с четырьмя колёсами.
Ниже перечислим продукты, способствующие сжиганию жира.