Обновление для квадроциклов и внедорожников: этот робот изменит правила игры

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Японцы разработали робота Corleo, который может носить на себе человека.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Собака-робот

Работает он на водородном двигателе.

В робоконя встроили компьютер с нейросетью. ИИ будет постоянно анализировать положение робота и его наездника. Так оба смогут уцелеть.

Новая разработка придет на замену квадроциклом и внедорожникам. Дело а том, что робот сможет перепрыгивать препятствия и взбираться на крутые склоны.

Серийное производство не планируется до 2050 года, однако учёные думают, что отдельные технологии, разработанные для Corleo, могут пригодиться в спасательных операциях или военном деле, пишет KP. RU.

Уточнения

Квадроцикл (от лат. quadru- «четырёх-» и др.-греч. κύκλος «круг») — транспортное средство с четырьмя колёсами.

