Враги и союзники груши: кого можно сажать рядом, а кого — нет

Груша считается неприхотливым деревом, но даже она может "обидеться" на неподходящих соседей. И тогда вместо щедрого урожая — болезни, осыпающиеся завязи и постоянные хлопоты.
Вишня, слива и абрикос — не лучшие друзья для груши. Эти деревья конфликтуют за ресурсы, мешают друг другу развиваться и не дают раскрыть урожайный потенциал.
Особое внимание — грецкому ореху. Он выделяет токсичные для других растений вещества через корни, поэтому рядом с ним выживает далеко не каждый. Груша — не исключение. Такое соседство приведёт к угнетённому росту и ослаблению иммунитета дерева.
К счастью, у груши есть и "друзья". В приствольный круг можно смело высаживать пряные травы и зелень: мяту, петрушку, тимьян, кинзу, горчицу, салат, физалис и чеснок. Эти культуры не только не мешают дереву, но и помогают отпугивать вредителей и обогащать почву.
А вот других деревьев рядом с грушей лучше избегать — она предпочитает просторы и свободное пространство. Густая посадка мешает ей развиваться и снижает урожайность.
Хотите, чтобы груша плодоносила без проблем? Уважайте её "зону комфорта" и подбирайте соседей с умом. И тогда в вашем саду она отблагодарит вас вкусными и сочными плодами.
Гру́ша (лат. Pýrus) — род плодовых и декоративных деревьев и кустарников семейства розовые (Rosaceae), а также их плод.
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