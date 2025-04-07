Враги и союзники груши: кого можно сажать рядом, а кого — нет

1:33 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Груша считается неприхотливым деревом, но даже она может "обидеться" на неподходящих соседей. И тогда вместо щедрого урожая — болезни, осыпающиеся завязи и постоянные хлопоты.

Фото: commons.wikimedia.org by Tauno Erik Дерево груши

Плохие соседи: кто в черном списке

Вишня, слива и абрикос — не лучшие друзья для груши. Эти деревья конфликтуют за ресурсы, мешают друг другу развиваться и не дают раскрыть урожайный потенциал.

Особое внимание — грецкому ореху. Он выделяет токсичные для других растений вещества через корни, поэтому рядом с ним выживает далеко не каждый. Груша — не исключение. Такое соседство приведёт к угнетённому росту и ослаблению иммунитета дерева.

Кто грушу не обидит

К счастью, у груши есть и "друзья". В приствольный круг можно смело высаживать пряные травы и зелень: мяту, петрушку, тимьян, кинзу, горчицу, салат, физалис и чеснок. Эти культуры не только не мешают дереву, но и помогают отпугивать вредителей и обогащать почву.

А вот других деревьев рядом с грушей лучше избегать — она предпочитает просторы и свободное пространство. Густая посадка мешает ей развиваться и снижает урожайность.

Главное правило

Хотите, чтобы груша плодоносила без проблем? Уважайте её "зону комфорта" и подбирайте соседей с умом. И тогда в вашем саду она отблагодарит вас вкусными и сочными плодами.

Уточнения

Гру́ша (лат. Pýrus) — род плодовых и декоративных деревьев и кустарников семейства розовые (Rosaceae), а также их плод.

