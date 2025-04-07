Водный туризм по новым правилам: кого оставят за бортом

В Республике Алтай готовятся навести порядок в сфере водного туризма. Сейчас в регионе официально зарегистрировано 420 судов, и многие из них используются для перевозки туристов. Но при этом значительная часть владельцев продолжает работать нелегально, не платя налоги и не оформляя деятельность должным образом.

Фото: commons.wikimedia.org by YanaDoom, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Телецкое озеро

Как рассказала в своём Telegram-канале первый заместитель министра экономического развития региона Ирина Петровская, власти запускают масштабную программу по легализации водного бизнеса.

2 марта на Телецком озере прошло собрание судовладельцев, организованное Ассоциацией "ВМК РА". На встречу приехали 80 предпринимателей, занятых в перевозках по акватории, а также сама Петровская. Участники обсуждали, как легализовать водный туризм, побороть "серый рынок" и выстроить прозрачные правила игры.

По данным УФНС, в регионе зарегистрировано 786 маломерных судов, принадлежащих частным лицам. Однако налоги платят только 550 владельцев. Официально в предпринимательской деятельности участвуют лишь 420 судов — остальные работают в тени.

Ситуацию кардинально изменит новый закон о безопасности на водных объектах, который вступит в силу 1 сентября 2025 года. Он вводит жёсткие требования: все суда, используемые для перевозки людей, должны быть зарегистрированы, а их владельцы — получить лицензии. Также будет создан единый реестр легальных перевозчиков, доступный туристам через специальный портал.

Кроме того, лодки и катера оснастят специальной маркировкой — под туристическим брендом Республики Алтай. Это повысит доверие пассажиров и поможет отличить легальных перевозчиков от нелегалов.

"Легализация трудовой деятельности — это не только соблюдение закона, но и гарантия безопасности пассажиров и качества услуг. Мы создаем прозрачный и цивилизованный рынок водного туризма", — подчеркнула Ирина Петровская.

Чтобы стимулировать переход в правовое поле, власти запустят информационную кампанию о выгодах легального бизнеса. Всего в 2025 году в регионе планируется легализовать около 10 тысяч предпринимателей, в том числе в сфере водного туризма. Это не только увеличит налоговые поступления, но и обеспечит защиту прав самих работников.

Всё это идёт параллельно с земельной амнистией: предприниматели в туризме могут подать заявку на легализацию своей деятельности. Однако, по итогам первого этапа, более 700 владельцев турбаз не воспользовались возможностью. В результате 24 объекта будут снесены во внесудебном порядке в течение трёх месяцев, а оставшиеся ждут разбирательства в суде.

Уточнения

Респу́блика Алта́й (алт. Алтай Республика) — субъект Российской Федерации, республика в её составе.

